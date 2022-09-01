За год свердловчане посетили более 4 тысяч мероприятий с "Пушкинской картой"

"Пушкинская карта" – федеральный проект, направленный на популяризацию культурных мероприятий среди молодежи. Фото: Галина Соловьева

Ровно год назад, 1 сентября, начала действовать специальная "Пушкинская карта". За это время число учреждений Свердловской области, включенных в проект, возросло в 11 раз.

По данным департамента информполитики региона, на старте к проекту присоединились 14 организаций. На сегодняшний день участвуют уже 162 организации культуры. С помощью карты свердловчане смогли посетить более 4,5 тысячи событий.

"Мы изначально ставили перед собой задачу – создать как можно более широкое представительство муниципалитетов в программе "Пушкинская карта". Смотрели на этот процесс с точки зрения молодых людей, чтобы у них была возможность использовать эту меру господдержки как можно ближе к дому", – рассказывает замминистра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Она также отметила, что в программу вошли театры, музеи и кинотеатры. "Сейчас полноценно и активно в проекте работает 35 муниципалитетов", – добавила заместитель министра.

Добавим, на счет каждой карты в 2022 году зачислено 5 000 рублей, которые можно использовать для оплаты билетов в театры, музеи, концертные организации и кинотеатры. При этом данные средства не влияют на получение других мер государственной поддержки. Присоседиться к проекту можно в любое время, воспользовавшись приложением "Госуслуги. Культура".

Напомним, впервые о спецкарте, позволяющей молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры, рассказал президент России Владимир Путин в ходе прямого общения с гражданами страны.