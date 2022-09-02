Михаил Карпухин: «С третьего класса мечтал стать агрономом»

Рисунок Максима СМАГИНА.

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Михаил КАРПУХИН, проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук.

2 сентября, 19:00. Матч «Автомобилист» – «Локомотив»

– С удовольствием слежу за футболом. Мой старший сын серьезно занимается этим видом спорта, он вратарь. А я очень азартный человек по натуре, искренне радуюсь победам – особенно если это уральские или российские команды. Хоккей тоже люблю, и обязательно бы пошел на игру «Автомобилиста», если бы время позволило. Тем более что приезжает интересная команда – ярославский «Локомотив». Скорее всего, посмотрю телетрансляцию матча.

Первая игра екатеринбургского клуба «Автомобилист» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги. Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

4 сентября, 11:17. «Магический экспресс»

– О Гарри Поттере, конечно, слышал. Историю про этого волшебника очень любит мой младший сын. Мы даже были на выставке, посвященной этому герою, в Петербурге. Теоретически мы с ним могли бы прокатиться и на «Магическом экспрессе».

Путешествие на настоящем поезде с полным погружением в атмосферу волшебства. Адрес: отправление с железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Место встречи: у электронного табло на первом этаже центрального здания вокзала в 10:47 (ул. Вокзальная, 22).

4 сентября, 16:00, 18:00. Квест «В поисках жемчужины»

– Опять же с младшим сыном совсем недавно были в московском Океанариуме на ВДНХ. И в екатеринбургский уже ездили дважды, поэтому всем рекомендую. Еще в семье мы очень уважаем рыбалку. Отец у меня был заядлым рыбаком, и я люблю в свободное время посидеть с удочкой. Это прекрасная возможность переключиться. Особенно когда поймаешь хороший экземпляр! У нас как раз возле дачи есть небольшой пруд, и этим летом нам попадались окуни, сорожка, а на спиннинг даже небольшая щука.

Участникам (возраст от 5 до 9 лет) предстоит отыскать улики, допросить всех свидетелей, чтобы найти волшебную жемчужину и вернуть ее в раковину. Адрес: Океанариум Екатеринбурга (ул. Щербакова, 2 б).

8 и 9 сентября, 18:30. Спектакль «Пётр Первый»

– Очень люблю театр, с малолетнего возраста приучен к этому искусству. Родом я из Нижнего Тагила, мы с удовольствием ходили в местный кукольный театр. Стараюсь уделять время театру и сейчас – многое посмотрел, много где бывал, в том числе в столичных театрах. Кроме того, у нас в Аграрном университете подготовлена целая культурная программа – и студенты, и преподаватели, мы все ходим в Свердловскую филармонию, в Музкомедию и, конечно, в Оперный. Поэтому, считаю, надо обязательно посетить премьеру спектакля «Пётр Первый» – музыка прекрасная и представление, уверен, будет на уровне.

Премьера оперы «Пётр Первый» в концертном исполнении. Композитор – Андрей Петров. Адрес: театр «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, пр. Ленина, 46 а).

Собственный выбор – С третьего класса мечтал стать агрономом. С этим связал свою профессиональную деятельность, но если в Аграрном университете мы занимаемся промышленными масштабами, то для души я выбираю частное садоводство. Когда появляется свободная минутка, люблю заехать в коллективные сады, пообщаться с людьми, проконсультировать кого-то. Я обожаю всевозможного рода новинки, эксперименты – новые удобрения, новые средства защиты, укрывные материалы. В этом году у нас в саду рекордный урожай сливы и яблок. Про томаты и огурцы тоже не забываем, как и про декоративные культуры, также занимаюсь озеленением. Сад позволяет мне отвлечься от всего, остаться наедине с природой, с растениями, которые мы называем питомцами. Это моя стихия, моя жизнь.

Опубликовано в №159 от 02.09.2022