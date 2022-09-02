Сегодня на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге открыли памятник Владиславу Крапивину. Детский писатель ушел из жизни два года назад, 1 сентября 2020.
На памятнике Владислав Петрович смотрит в сторону – такой портрет выбрала семья писателя. Работы выполнила литейная мастерская Ивана Дубровина.
– Это был долгий процесс, – отметила вдова писателя Ирина Васильевна Крапивина. – Спасибо всем за поддержку. В создании принимало участие много людей. Вариантов было несколько, но мы выбрали именно эту фотографию. Я решила, что не нужно помнить его старым. На этом снимке Владислав Петрович полон сил, еще тогда работал в «Каравелле», строил планы.
Отметим также, что в регионе в 2023 году состоятся торжества в честь 85-летия со дня рождения Владислава Крапивина. Инициатива провести памятные мероприятия в честь юбилея писателя исходила от общественности и семьи писателя. Для подготовки в регионе сформирован оргкомитет.
Досье
Писатель Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. В 1956 году поступил на отделение журналистики филологического факультета УрФУ, начал писать рассказы для детей. По окончании вуза работал в журнале «Уральский следопыт». В 1964 году принят в Союз писателей СССР.
Работы уральского писателя переведены на многие языки и неоднократно переиздавались в Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Польше, США, Франции, Чехословакии, Японии и других странах. Он автор таких произведений, как «Звезды под дождем», «Палочки для Васькиного барабана», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой».
В июле 1961 года Владислав Крапивин создал внешкольное детское общественное объединение «Каравелла», впоследствии официально зарегистрированное как экспериментальный пионерский отряд, работающий в клубе по месту жительства.
За вклад в культуру и образование писатель получил многочисленные награды. В 2014 году Крапивин удостоен премии Президента РФ с формулировкой «За вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения». В 2018 году его наградили знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.
Скончался 1 сентября 2020 года на 82-м году жизни.