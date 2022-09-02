Фото: Павел Ворожцов

Сегодня на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге открыли памятник Владиславу Крапивину. Детский писатель ушел из жизни два года назад, 1 сентября 2020.

На памятнике Владислав Петрович смотрит в сторону – такой портрет выбрала семья писателя. Работы выполнила литейная мастерская Ивана Дубровина.

– Это был долгий процесс, – отметила вдова писателя Ирина Васильевна Крапивина. – Спасибо всем за поддержку. В создании принимало участие много людей. Вариантов было несколько, но мы выбрали именно эту фотографию. Я решила, что не нужно помнить его старым. На этом снимке Владислав Петрович полон сил, еще тогда работал в «Каравелле», строил планы.

Командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина на открытии памятника. Фото: Павел Ворожцов

Отметим также, что в регионе в 2023 году состоятся торжества в честь 85-летия со дня рождения Владислава Крапивина. Инициатива провести памятные мероприятия в честь юбилея писателя исходила от общественности и семьи писателя. Для подготовки в регионе сформирован оргкомитет.