Перед организаторами стояла непростая задача – сделать так, чтобы великого писателя вспоминали только добрым словом. Спустя год видим, что Александр Сергеевич остался бы результатом доволен. Фото: предоставлено министерством культуры СО

Год назад в России запустили проект под названием «Пушкинская карта», или как ее называют в народе – «пушка». Молодежь (в возрасте от 14 до 22 лет) по специальной карте, куда деньги переводит государство, может посещать различные учреждения культуры – театры, кино, музеи, филармонии и библиотеки. За это время в нашем регионе обладатели Пушкинской карты в целом смогли посетить более 4,5 тысячи событий.

«ОГ» разбирается, насколько выгодной эта акция оказалась для держателей карты, для самих учреждений, кто попал в десятку лидеров по продаже билетов по Пушкинской карте (ПК) и какие события вызывали особый интерес у молодого поколения, а также на что еще нужно обратить внимание организаторам, чтобы довести этот проект до совершенства.

Карта должна работать ближе к дому

На самом старте акции «Пушкинская карта» в Свердловской области к ней подключились 14 организаций, сейчас это уже 162 учреждения. Поначалу было понятно, что без проблем встроиться в проект смогут крупные екатеринбургские учреждения культуры и своего зрителя они не упустят, а вот за успех ПК в области были опасения. Но глядя на первую строчку нашего рейтинга, – понятно, что зря.

– Государственные учреждения действительно поначалу были оперативнее тех муниципальных, что находятся за пределами Екатеринбурга, – поясняет «ОГ» замминистра культуры Свердловской области Юлия Прыткова. – Это объяснимо: более технически подготовлены, более маркетингово продвинуты. Но изначально мы ставили перед собой задачу – создать как можно более широкое представительство муниципалитетов в программе ПК. Смотрели на этот процесс с точки зрения молодых людей, чтобы у них была возможность использовать эту меру господдержки как можно ближе к дому. Сейчас в проекте полноценно работают уже 35 муниципалитетов. И мы видим, что еще 5–6 на ближайших подступах.

В минкульте отмечают, что очень быстро в программу вошли театры: нижнетагильские – драматический, кукольный, молодежный, каменск-уральская «Драма №3», новоуральские коллективы, Серовский театр драмы. В первых рядах оказались и филиалы Свердловского областного краеведческого музея – в Сысерти, Асбесте, Артях, Полевском, Туринске, Алапаевске, Березовском, Пышме, а также музеи в Невьянске, Верхотурье, Ирбите и Нижней Синячихе.

Молодежи до сих пор «заходят» Шекспир и Грин

Лидер рейтинга – Серовский театр драмы им. А.П. Чехова – по Пушкинской карте за этот год продал 4 427 билетов. Самыми популярными спектаклями у молодежи оказались: «А зори здесь тихие», «Ромео и Джульетта», а также история о конфликте поколений «Валера».

– За последний год к нам вернулись более 60 тысяч зрителей, и одним из катализаторов этого стала как раз Пушкинская карта, – рассказывает «ОГ» директор театра Владимир Пантелеев. – В чем секрет успеха? В числе прочего в том, что мы плодотворно сотрудничаем с управлением образования, начальник ведомства Анастасия Рагозина – заядлый театрал. Еженедельно мы делаем рассылку с афишей в каждую школу города. Кстати, на нашу премьеру «Дядя Ваня» тоже можно приобрести билеты по Пушкинской карте.

Сцена из спектакля "Ромео и Джульетта", режиссер А.Сысоев. Фото: Предоставлено Серовским театром драмы

В десятку лидеров по продаже билетов в рамках проекта также вошел нижнетагильский Новый молодежный театр, тем более что его репертуар как раз рассчитан на обладателей Пушкинской карты. Всего за год учреждением по ней было продано 2 063 билета, самыми востребованными оказались постановки «Алые паруса» и «Всем, кого касается». Директор театра Наталия Мозжакова тоже говорит о том, как важно выстроить работу с аудиторией – Новый молодежный даже практиковал отдельные показы по карте для школ.

– С целевыми субсидиями театры знакомы давно, и здорово, что сейчас средства предусмотрели для самого важного зрителя – подрастающего поколения. Это прекрасная поддержка как театров, так и зрителей в непростое время, – делится Наталия Мозжакова. – Из того, что хотелось бы доработать – сделать более удобной систему авторизации на контроле. Пока же приходится проверять паспорта, что тормозит проход в зал. Если бы карты были с фотографиями и фото бы подгружалось в электронный билет, то всем было бы лучше.

Еще директор Нового молодежного театра обратила внимание на необходимость предусмотреть подобные карты и для учителей, которые сопровождают группы.

Со школами в рамках проекта «Пушкинская карта» сотрудничает и «Урал Опера Балет». В театре «ОГ» сообщили, что группами на спектакли также ходят студенты колледжей, а индивидуально билеты на постановки по ПК часто приобретают студенты УрФУ и УрГЭУ.

Всего за год учреждением в рамках проекта проданы 21 234 билета, среди балетов самые популярные «Жизель» и «Тщетная предосторожность», среди опер – «Кармен», «Пиковая дама» и «Волшебная флейта».

Фото: Павел Ворожцов

У частников проблема одна – попасть в афишу проекта

По данным министерства культуры Свердловской области, за год к проекту «Пушкинская карта» также присоединились 18 частных культурных учреждений. В том числе театры. Они не получают прямой государственной поддержки, и «пушка» – реальная возможность улучшить финансовое положение.

– Это, безусловно, очень крутой и очень правильный проект, – говорит Антон Бутаков, директор Центра современной драматургии. – Нам это выгодно и с финансовой точки зрения, и с точки зрения новой аудитории. Мы видим, что те, кто в первый раз приходят к нам по Пушкинской карте, потом возвращаются уже на спектакли вне этой программы.

Всего за год Центр современной драматургии продал по ПК почти 2 000 билетов, больше всего зрители ходили на спектакли «Зулейха открывает глаза», «Сережа очень тупой» и «Плаха».

Единственной проблемой проекта именно частные культурные учреждения называют как раз попадание в эту программу.

– Насколько я знаю, спектакли государственных театров в афишу проекта «Пушкинская карта» минкульт принимает достаточно быстро, а вот мы, частники, ждем гораздо дольше, – поясняет Антон Бутаков. – В последнее время процесс еще больше замедлился, добавились комиссии. Это расстраивает. Подстраивать афишу именно под ПК считаем лишним, потому что и так готовим репертуар для всех возрастов. Продолжаем работать так, как мы это видим, и если совпадаем с нашими зрителями – в данном случае держателями Пушкинской карты – это большая радость.

Фото: Полина Зиновьева

В «Синару Арт» – за Пикассо, остальные – к Денисову-Уральскому и в местный Эрмитаж

Что касается частных музеев и выставочных площадок, то активно в проекте участвуют галерея «Главный проспект», музеи автомобильной и военной техники в Верхней Пышме, галерея «Грани», Музей советского быта.

Успешно встроиться в программу «Пушкинская карта» удалось галерее «Синара Арт». За год здесь по ПК продали более 2 000 билетов. Для галереи этот проект выгоден в первую очередь стратегически.

– Нашей миссией является продвижение уральского и современного искусства, и если студенческая молодежь, которая учится в нашем регионе, разбирается и ценит региональную культуру – значит, после окончания вуза молодые специалисты останутся в области и будут лояльными зрителями наших проектов, – отметила начальник отдела продвижения «Синара Центра» Елена Горобинская.

При этом выстраивать афишу специально под Пушкинскую карту в галерее тоже не считают необходимым, предполагая, что их контент априори интересен молодой аудитории. К тому же к каждой выставке в «Синаре Арт» формируют обширную дополнительную программу – экскурсии, медиации, мастер-классы, паблик-токи, и на что-то из этого аудитория должна среагировать.

Половина проданных билетов галереи – на счету Пабло Пикассо, а именно экспозиции «Художник среди поэтов», остальную аудиторию поделили современные художники.

В десятку лучших по реализации программы вошел Екатеринбургский музей изобразительных искусств. В учреждении уточняют, что больше половины билетов по Пушкинской карте продается в центре «Эрмитаж-Урал». Кроме того, популярностью пользуется постоянная экспозиция Центра камнерезного дела имени Алексея Денисова-Уральского, который открылся в декабре прошлого года. Гости Музея наивного искусства выбирали выставку Альберта Коровкина и проект «Алапаевский феномен».

Всего за год ЕМИИ по Пушкинской карте продал более 10 тысяч билетов, в музее отмечают, что это 10 процентов от всех продаж.

— Пушкинская карта — передовой и масштабный проект, который несет пользу для всех участников процесса. Со стороны государства это значимый шаг на пути приобщения молодежи к культуре. Важно, что проект помогает воспринимать сферу культуры, как неотъемлемую часть образовательного процесса, – отмечает директор ЕМИИ Никита Корытин. — До введения Пушкинской карты студенты очного отделения вузов могли посетить наш музей совершенно бесплатно. Это было именно наше внутреннее решение, чтобы быть доступными для молодежной аудитории. С введением Пушкинской карты все стало гораздо проще, теперь не только студенты, но и старшеклассники могут посетить культурные события города.

Фото: Галина Соловьева

В музыкальной сфере среди лидеров – Свердловская филармония. За год по ПК на концерты пришли 5196 человек. Отдельно по проекту они сотрудничают с Уральской специальной музыкальной школой (десятилеткой), со Свердловским музучилищем им. Чайковского, со школами – участниками проекта «Филармонический урок».

— Мы сейчас стараемся подстроить свой репертуар под ту публику, которая никогда не приходила ранее в филармонию. Держателей Пушкинской карты сюда также можно смело отнести, – отмечает руководитель департамента творческого планирования филармонии Юлия Цвиль. – Для них подготовлены поздние вечерние форматы концертов, где исполняют очень популярные классические произведения, яркие и виртуозные инструментальные концерты с оркестром в исполнении выдающихся солистов, концерты с популярными симфониями, которые должен услышать каждый хотя бы раз в жизни.

Самыми востребованными по ПК событиями стали Первый концерт Бетховена и программа «Орган a la russe».

Пушкинская карта помогает кинотеатрам избежать нокаута

Сфера кино присоединилась к Пушкинской карте позже других – в феврале 2022 года. После пандемийного простоя для кинопрокатчиков участие в этом проекте должно было стать глотком свежего воздуха. Теперь, когда еще и показ большинства зарубежных картин стал невозможен, с Пушкинской картой представители кинобизнеса связывают чуть ли не самые большие надежды.

Итак, по условиям, по Пушкинской карте можно приобрести билеты на российские фильмы, снятые при поддержке Фонда кино и Минкульта РФ (либо созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР). Список этих картин тоже определяет министерство культуры. Номинал Пушкинской карты, напомним, – пять тысяч рублей, так вот на кино можно потратить только две тысячи из них, вероятно, чтобы молодежь приобщилась и к другим видам искусства.

В Свердловском областном фильмофонде «ОГ» рассказали, что на сегодняшний день к проекту «Пушкинская карта» подключены все муниципальные кинотеатры. Активно участвует в проекте и крупная екатеринбургская сеть кинотеатров «Премьер зал».

– Несмотря на сложности в текущей ситуации, работа в рамках этого проекта выгодна кинотеатрам, – поясняет «ОГ» генеральный директор сети «Премьер зал» Владимир Петелин. – Более того, были месяцы, когда доля проданных по Пушкинской карте билетов в некоторых кинотеатрах достигала 40 процентов от общих продаж. Всего с 1 февраля в 22 наших залах в Екатеринбурге по Пушкинской карте было продано 14 316 билетов.

Самыми популярными картинами, которые посмотрели по этой программе зрители сети «Премьер зал», стали: «Мистер Нокаут», «Хочу замуж», «Молодой человек», «Финник» и «Артек. Большое путешествие».

Один из самых популярных фильмов по Пушкинской карте - "Мистер Нокаут". Фото: Кадр из фильма

Сейчас по Пушкинской карте кинотеатры предлагают, к примеру, фильм для юной аудитории «Легенды Орленка», или анимационную картину «Полное погружение», героев которой озвучивают Полина Гагарина, Филипп Киркоров и другие известные артисты.

– В части реализации программы из минусов могу назвать долгое прохождение тестирования, регистрации учреждения и места. Получается, что по каждому кинотеатру много бюрократии, бумажной работы. Это то, что однозначно нужно оптимизировать, – добавляет Владимир Петелин.