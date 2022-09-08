Любовь Ворожцова: «Я не только слежу за уральским кино, но и в нем снимаюсь»

Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Любовь ВОРОЖЦОВА, народная артистка РСФСР , актриса Екатеринбургского театра юного зрителя.

С 8 сентября. Ирония судьбы в Голливуде

– Я не против такого эксперимента. Думаю, россиянам любопытно посмотреть, как Голливуд интерпретировал эту историю. Мы, конечно, еще помним, как впервые показали фильм Эльдара Рязанова, – это был восторг. Какие актерские работы, да и один Яковлев в пальто в душе чего стоил! Есть вечные фильмы, которые не стареют. «Ирония судьбы» точно из этой серии. Американцам за ремейк ставлю пятерку.

Голливудский ремейк одного из самых известных советских фильмов. Режиссер – Марюс Вайсберг, в главных ролях – Эмма Робертс и Томас Манн. Адрес: Кинотеатры Екатеринбурга и области.

9 и 10 сентября. 20:00 и 18:00. Шоу «Уральские пельмени»

– К сожалению, на шоу «Уральских пельменей» не была, хотя один раз даже билеты на руках были, но из-за работы не получилось. Отношусь к этим ребятам очень хорошо. Они молодцы – подняли планку в своем направлении и, главное, держат этот уровень.

Новая программа называется «Галопом по синкопам». Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр-т Ленина, 1).

11 сентября, 12:00. Мастер-класс по слепой дегустации

– Я как-то не любитель, поэтому на такое мероприятие бы не пошла, жалко времени. Продегустирую дома, если будет настроение (смеется). Хотя у меня даже есть знакомые сомелье, это на самом деле очень интересная профессия. И потом, умение пить и закусывать правильно – тоже целое искусство.

Мастер-класс «Рислинг на Плотинке» от Романа Сосновского - президента Московской ассоциации сомелье, который вошел в пятерку лучших сомелье Европы в 2021 году. Адрес: Ресторан «Бюро находок» (Екатеринбург, ул. Малышева, 31 к).

13–17 сентября. Неделя уральского кино

– Я не только слежу, но еще и снимаюсь в уральском кино. Алексей Федорченко непременно старается приглашать меня в свои фильмы. Это небольшие, эпизодические роли, но я никогда не отказываюсь, потому что очень интересно, он талантливый режиссер. В последней картине – пока не знаю, какое у нее будет название – я играла пожилую даму, которая на спортивной площадке воспитывает внука. С нами, кстати, снимался и Олег Ягодин – правда, он играл алкоголика, который на этой же площадке пьет водку (смеется). Как этот фильм будет называться, пока неизвестно. Вот когда Алексей позвонит, пригласит на показ, тогда и узнаем. А Неделе уральского кино безусловно – пятерка. (5)

За пять дней представят более 70 фильмов уральских кинематографистов, снятых в 2020–е. Также пройдут творческие встречи с режиссерами, операторами, сценаристами и продюсерами. Вход на все события – бесплатный. Адрес: Дом кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137).

15 сентября, 19:00. Открытие сезона в Свердловской филармонии

– Одно время я очень часто ходила в филармонию, у меня было много друзей музыкантов. Следила за всеми гастролерами, старалась не пропускать ни одного интересного концерта. В последнее время как-то перестала ходить, наверное, дело в том, что атмосфера поменялась… Даже сама для себя объяснить не могу. Признаю, что эта ниша у меня пока упущена. Буду стараться наверстывать! Тем более что по афишам вижу – музыкальная жизнь там как была очень насыщенна, так и осталась.

К 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова Уральский академический филармонический оркестр исполнит Концерт №3 для фортепиано с оркестром и Симфонию №3. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38 а).

Собственный выбор

– Хобби у меня одно – театр. Я служу в ТЮЗе, но параллельно мы еще собираемся друзьями – они разных профессий: врачи, музыканты, педагоги консерватории и музыкального училища. Мы устраиваем читки. В конце сентября в Библиотеке имени Герцена у нас состоится премьера – представим любопытную пьесу «Апология лжи». Это комедия об эпохе Наполеона – точнее, о том, как на том свете встречаются те, кто его окружал. Поэтому всех желающих приглашаю.

Опубликовано в №163 от 08.09.2022