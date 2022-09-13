В Екатеринбурге пройдет VII Фестиваль современной еврейской культуры

Ежегодно больше 5 тысяч гостей становятся участниками фестиваля еврейской культуры. Фото: Павел Ворожцов

В рамках мероприятия с 15 по 18 сентября состоятся показы спектаклей и фильмов, пройдут выставки, лекции, экскурсии, концерты, модный показ и кулинарный баттл.

Каждый год фестиваль определяет концепцию. В этот раз организаторы внедрят термин "шалом баит" – мир в доме. Вся программа так или иначе будет посвящена гармонии, которая должна быть в доме, семье, в отношениях между людьми.

Социально-культурный проект фонда "Менора", EverJazz и театра Центр современной драматургии вызывает большой интерес горожан. Больше 5 тысяч гостей ежегодно становятся его участниками, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фестиваль откроет фильм Вадима Перельмана "Уроки Фарси". В последующие дни показы продолжат фильмы Алексея Федорченко "Давид" и "Война Анны". 16 сентября на площадке EverJazz пройдет концерт-посвящение культовому джазовому композитору и дирижеру Бенни Гудмену. 17 сентября можно будет принять участие в кулинарном баттле московских и екатеринбургских шеф-поваров.

В субботу в Центре современной драматургии свердловчан приглашают посмотреть спектакль "Storytelling: История парфюмера". А воскресенье в Ельцин Центре – выставку плакатов "Небесный Иерусалим" и фильм "Примечание" Джозефа Седара.

Самым насыщенным днем станет 18 сентября. Во время семейной программы стартуют разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, выставки и концерты, презентация модной коллекции еврейского костюма "Кошерный стиль 2022" и лекции "Гордость и предубеждения: еврейский гардероб снаружи и изнутри". Полная программа фестиваля.

"Свердловская область – уникальный регион, многонациональный. А 2022 год – юбилейный: 20 лет в регионе проходит День народов Среднего Урала и отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Израилем. Значение этого фестиваля переоценить невозможно, потому что он дает нам фантастическую возможность познакомиться с историей, культурой. Ведь прежде всего мы познаем мир через культуру", – отметил заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.