Александр Устинов: «У меня всегда есть что подарить друзьям»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – глава городского округа Краснотурьинск Александр УСТИНОВ.

20 и 22 сентября, 20:00. Концерт Григория Лепса

– Мы ходили на концерт Григория Лепса в Серове несколько лет назад. Очень хорошая энергетика. Тем более этот исполнитель всегда поет вживую, сами видели, как за концерт он выпивает по три литра воды. Молодец! Сам я предпочитаю творчество Максима Фадеева. Он и композитор, и певец, у него много разноплановых композиций. Особенно люблю песню, посвященную отцу – «Ангелы». На живом концерте Максима Фадеева я еще, к сожалению, не был. В 2020 году уже купили билеты, но началась пандемия, и выступление несколько раз переносили. Так и не сходили. Надеюсь, еще будет возможность.

Юбилейный тур мегапопулярного исполнителя. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

17–18 сентября. 13:15 и 14:30. «Глина. Волшебная керамика»

– Я посещал гончарную мастерскую, когда ездил в Тобольск. Там мы попробовали своими руками сделать чашечки, вазочки. Конечно, получается грубая керамика, но важно, что создано это своими руками. Сам процесс очень интересен.

Мастер-класс, где также расскажут о керамике, фарфоре и фаянсе, о дымковской игрушке и о загадочной птице Сирин. Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3​​​​​​).

С 19 сентября. «Клод Моне. Видеть сердцем»

– Я бы сказал, что каждое направление в живописи очень любопытно, в том числе импрессионизм. Правда, считаю, что картины все-таки нужно смотреть вживую, экран ведь может и не передать всю полноту красок, состояние художника, когда он работал над своим произведением. Но для расширения кругозора неплохо и мультимедийную выставку посетить. Тем более что организаторы наверняка предложат любопытную подборку картин Клода Моне.

Сам я очень люблю живопись, у меня уже накопилось больше 60 картин. Во-первых, всегда есть что подарить друзьям, а во-вторых, это прекрасная эмоциональная разгрузка. Что касается жанра, то я скорее маринист. Из-за загруженности последние три месяца не мог ходить на мастер-классы, теперь возобновлю – каждое воскресенье с удовольствием учимся у художника из Краснотурьинска Юлии Белоусовой.

Мультимедийный проект «Ожившие полотна». На этот раз все внимание – знаменитому французскому импрессионисту Клоду Моне. Адрес: Свердловская киностудия (Екатеринбург, просп. Ленина, 50 ж).

22 сентября, 19:30. Спектакль «Сценарий безалкогольной свадьбы»

– Спектакли и пьесы Николая Коляды знаю, кое-что очень нравится. И вообще, театр – это тоже отличная разрядка. У нас в Краснотурьинске замечательный театр кукол. А когда бывает возможность, всегда посещаем театры в Екатеринбурге. Из последнего смотрел «Екатерину Великую» в Свердловской музкомедии – замечательный спектакль. Стараемся бывать и на гастрольных постановках – московских, питерских театров, но они, как правило, приезжают не всем составом. Да и наши уральские коллективы все равно нравятся больше.

Премьера от Николая Коляды, по его собственной пьесе. Адрес: «Коляда-театр» (Екатеринбург, просп. Ленина, 97).

17 сентября, 13:00. Экскурсия в оркестр

– Крайне любопытное мероприятие. Я и сам закончил музыкальную школу, по классу фортепиано. Недавно у меня был день рождения, и друзья подарили мне синтезатор. Вот сейчас его осваиваю: каждый вечер хотя бы по чуть-чуть стараюсь играть. Здорово, что синтезатор позволяет играть на нескольких инструментах одновременно, это добавляет интерес. Что касается Свердловской филармонии, то у нас в городе есть и виртуальный зал этого учреждения, и региональный зал. Сам хожу на концерты с удовольствием, и всегда вижу полные залы.

Возможность увидеть «закулисную» жизнь музыкантов. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38 а).

Собственный выбор – Я не охотник, не рыбак. Больше люблю чем-то позаниматься дома, что-то смастерить. Последнее время выдалось особенно напряженным, 25 августа меня переизбрали на третий срок или третий цикл. Сейчас пойду в отпуск, чтобы от всего отдохнуть. А потом снова за работу.

Опубликовано в № от 15.09.2022