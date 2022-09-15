"Рахманиновский сезон" стартовал в Свердловской филармонии

Концерты с музыкой Сергея Рахманинова будут идти до весны 2023 года. Фото: Алексей Кунилов

На крыше Свердловской филармонии 15 сентября подняли красный флаг с портретом композитора Сергея Рахманинова. Это событие возвещает о начале нового "Рахманиновского сезона". В рамках масштабного мероприятия будут представлены около 30 программ.

На входе в филармонию гости могут полюбоваться ретроавтомобилем Cadillac 353 — Сергей Рахманинов был большим любителем машин и коллекционером, пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

В здании находится любимый инструмент композитора — рояль Steinway 1957 года стоимостью более 15 млн рублей.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Открывающий сезон концерт пройдет 15 сентября. Музыкой Сергея Рахманинова начнутся выступления Симфонического хора Свердловской филармонии — 21 сентября, гостя "Высшей лиги: звезды Steinway" Александра Гиндина — 15 и 17 сентября, а также органиста Кафедрального собора в Калининграде Мансура Юсупова — 22 сентября.

Фото: Алексей Кунилов

"Если музыка человека — это сам человек, то количество часов, которое я провел с человеком по имени Сергей Рахманинов через его музыку, в полной мере вписывает его в круг моих родственников первого фронта. Потому что столько времени проводят с женой, матерью и детьми", — рассказал музыкант Александр Гиндин.

Фото: Алексей Кунилов

Концерты с музыкой Сергея Рахманинова будут идти до весны 2023 года. В период с 28 марта по 1 апреля пройдет Рахманиновский фестиваль, в программу которого войдут композиции "Всенощное бдение" и "Колокола", ставшие для всего мира классикой русской музыкальной культуры. С этими произведениями Симфонический хор под управлением Андрея Петренко и Уральский филармонический оркестр под руководством Дмитрия Лисса выступали в Эльбской филармонии в Гамбурге, в зале Плейель в Париже и Мариинском театре Санкт-Петербурга.