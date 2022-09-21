Евгений Богданович: человек и паровоз

Выставка о Евгении Богдановиче открылась в городской думе Екатеринбурга. Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

В Екатеринбургском парламенте открылась выставка в честь первого Почетного гражданина уральской столицы. Экспозиция посвящена сразу трем юбилеям: 235-летию Екатеринбургской городской Думы, 145-летию со дня присвоения звания Почетного гражданина Екатеринбурга Евгению Богдановичу и 75-летию названного в его честь города Богданович.

Евгению Богдановичу принадлежит идея строительства ряда железных дорог. При его содействии появились Екатерининская железная дорога, мост через реку Днепр в Екатеринославле и магистраль Казань – Екатеринбург – Тюмень, которая имела колоссальное стратегическое и экономическое значение для развития не только Екатеринбурга, но и России в целом. В его честь была также названа узловая станция Оверино, впоследствии переименованная в Богданович.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

Выставка "Евгений Васильевич Богданович "Чертеж железнодорожный в Сибирь и далее…" рассказывает о зарождении железной дороги на Урале и ее создателе.

"Мы приближаемся к праздничной дате – в этом году 235 лет исполняется Екатеринбургской городской Думе. Сегодня мы чествуем первого Почетного гражданина уральской столицы, автора проекта строительства железной дороги на Урале Евгения Богдановича. Выставка, посвященная ему и истории развития железнодорожного сообщения, продлится семь дней. С экспозицией смогут ознакомиться не только представители администрации Екатеринбурга, депутаты городской Думы, но и студенты", – подчеркнул Председатель городской Думы Игорь Володин.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

В открытии также приняли участие депутаты Екатеринбургской думы Ира Овчинникова, Константин Киселев, Михаил Матвеев, начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников, заместитель главы администрации городского округа Богданович Андрей Зуев, и.о. ректора Уральского государственного университета путей сообщения Сергей Бушуев.

На церемонии прозвучали гимн города Богдановича и песня заслуженного деятеля искусств России Александра Дармастука, написанная к 290-летию города Екатеринбурга. Экскурсию по выставке для всех присутствующих провела директор Богдановичского краеведческого музея Анна Негатина.

Фото: пресс-служба Екатеринбургской городской думы

"Когда мы говорим о Евгении Васильевиче Богдановиче, мы говорим о человеке, который оказался талантливым во всем. Не будучи железнодорожником, он сделал так много для развития железной дороги на Урале и в целом в России. Всеми своими мыслями, знаниями, навыками он включился в эту задачу и смог не просто убедить в необходимости ее строительства, он смог консолидировать ресурсы и разные слои общества. Нельзя сказать, что эта идея не витала в воздухе, однако именно Богданович стал тем человеком, который настойчиво захотел ее реализовать", – отметил начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

Евгений Богданович является Почетным гражданином городов Тюмени, Екатеринбурга, Камышлова и Сарапула.

Выставка организована Екатеринбургской городской Думой и администрацией городского округа Богданович при партнерстве Богдановичского краеведческого музея.

И.о. ректора Уральского государственного университета путей сообщения Сергей Бушуев высказался, что представленные материалы пригодились бы в вузе и могли бы использоваться в рамках патриотического воспитания молодежи.

Напомним, выставка стала одним из мероприятий, посвященных 235-летию Екатеринбургской городской Думы. Ранее в честь юбилея городского парламента был проведен конкурс творческих работ "ТранспАРТ будущего", а впереди – организация торжественного приема Почетных граждан Екатеринбурга.

Если кто-то хочет попасть на выставку, то коллективные заявки можно оставлять по телефону 304-17-00.