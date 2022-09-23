Леонид Быков: «Стендап должен быть десертом, а не основным блюдом»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – профессор кафедры русской и зарубежной литературы Уральского гуманитарного института УрФУ, критик Леонид БЫКОВ.

До 9.01. Выставка Леонида Тишкова

– Леонид Тишков замечательный художник и литератор, который своим весьма демократическим творчеством многое делает для того, чтобы каким-то образом увековечить свою малую родину. Я человек нещедрый на пятерки, мои студенты это знают (смеется), поставлю этой экспозиции четыре балла. Но попутно не могу не выразить удовлетворение от того, что у нас множится количество прекрасных выставочных площадок – «Синара Центр» наряду с «Главным проспектом» сегодня успешно конкурируют с традиционными галереями и музеями. И это соперничество идет только на пользу городу.

Выставка художника Леонида Тишкова «В поле моего отца». Экспозиция основана на воспоминаниях об отце художника, который в августе 1941 года оказался в плену у немецких захватчиков и вернулся домой только в декабре 1945 года. Адрес: Галерея «Синара-Арт» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15).

23 сентября, 18:30. «Сирано де Бержерак»

– Узнал об этом событии от вас, и мне оно любопытно. Хотя считаю, что в постановке «Сирано де Бержерак» именно в детской филармонии есть некоторый диссонанс, все-таки это произведение не для пятиклассников. Но сам режиссерский опыт замечательного артиста Свердловской музкомедии Игоря Ладейщикова, точно вызывает интерес. Я вообще считаю, что его творческий потенциал бесконечен.

Краш-мюзикл от режиссера Игоря Ладейщикова. Адрес: Свердловская детская филармония (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36).

24 сентября. 15:00, 19:00. Шоу «Импровизация»

– С этим квартетом незнаком, но мне кажется, что сама попытка импровизации на сцене любопытна, ведь творчество создается прямо на глазах у зрителей. Мне, конечно, было гораздо интереснее, когда в этом жанре выступали мой знаменитый однофамилец – Дмитрий Быков и Михаил Ефремов. Помню примеры таких выступлений и в Екатеринбурге. В этом жанре очень важен момент заданных тем, потому что в концертном, устном выступлении мы можем позволить себе больше, чем в печати.

Концерт команды «Импровизация», шоу называется «Пять лет в эфире». Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

25 сентября. 19:00. Стендап-концерт Сергея Орлова

– Знаю об этом жанре, кое-что смотрел, но в восторг не пришел. Я понимаю, что в нынешней обстановке юмористические форматы крайне необходимы, но все же стендапа стало слишком много в нашей жизни. То, что в моем понимании должно быть литературным десертом, у нас и первое, и второе… одним словом, преобладающее блюдо в эстрадном меню.

Выступление одного из самых популярных российских стендап-комиков. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

26 сентября, 18:00. Фестиваль «Иллюминатор»

– Память об Илье Кормильцеве поддерживать необходимо, потому что его значимость для Екатеринбурга да и для всей культуры конца XX – начала XXI века переоценить невозможно. Это тот самый случай, когда отечественный рок оправдывал свое существование фигурой одного поэта. Отмечу, что недавно екатеринбургское издательство «Кабинетный ученый» выпустило трехтомник его произведений – поэзии, прозы, переводов, его поклонникам это точно будет любопытно.

В день рождения Ильи Кормильцева будут выступать музыканты, поэты и художники, на творчество которых повлияли его идеи и тексты. В нынешнем году это екатеринбургские группы «Территория Тишины», «М.А.Р.К.», «ТиТ», Виталий Игнатов, а также Cardio Orchestra из Санкт-Петербурга. Адрес: Концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12).

С 29 сентября. Кинопремьера «Далекие близкие»

– Пока не довелось посмотреть картины Ивана Соснина, но интерес, безусловно, присутствует. Тем более ощущение, что есть современный екатеринбургский кинематограф, еще не слишком сфокусировано. Хочется, чтобы у нас были не только замечательное документальное кино и анимация, но и полнометражные художественные фильмы. Ставлю четыре балла, поскольку «Далекие близкие» сам еще не видел.

Дебютный полнометражный фильм екатеринбургского режиссера Ивана Соснина. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

Собственный выбор – Я всех приглашаю на фестиваль «Свой». В Екатеринбурге проводится немало разного рода театральных смотров, и этот фестиваль, который в четвертый раз устраивают в Камерном театре, точно завоевал авторитет у местной публики. На сцене представят моноспектакли и дуэты, такой формат позволяет прежде всего актеру показать крупным планом себя, свои способности. Из прошлых лет отмечу актера Георгия Иобадзе в спектакле «Я, бабушка Илико и Илларион» и работу, которая предшествовала сериалу про Александра Вертинского, – «Интервью В».

Опубликовано в №174 от 23.09.2022