Елена Воробьёва: «Из русского рока моими любимыми группами были «Крематорий», «Чиж» и «Ария»

Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – прима театра «Урал Опера Балет», лауреат «Золотой маски» Елена ВОРОБЬЁВА.

С 20.10 по 30.10. Кинофестиваль «Ойка»

– Я всегда за эксперименты, и на такой фестиваль тоже бы пошла. Молодые авторы могут предложить что-то действительно необычное. К тому же интересно увидеть места, где ты живешь, с непривычного ракурса. Возможно, эти фильмы еще и вдохновят зрителей на путешествия по Уралу.

Участники и гости фестиваля исследуют Урал через фильмы начинающих и профессиональных режиссеров. В программе: документальные, игровые и анимационные картины. Адрес: кинотеатр «Салют» (Екатеринбург, ул. Толмачёва, 12).

С 22 октября. Цирк на льду

– Сама в цирке была очень давно, но так как у нас маленькая дочка, очень хотим туда попасть. И с большим удовольствием пошли бы именно на это представление – тем более что там будет и ледовое шоу, и медведи… Сразу – пять баллов.

Впервые в Екатеринбургском цирке – единственный в мире аттракцион дрессированных белых медведей. В программе принимают участие мастера манежа и фигурного катания. Адрес: Екатеринбургский цирк (ул. 8 Марта, 43).

22 октября. 20:00. Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы»

– Раньше слушала русский рок, и Диану Арбенину в частности. Мне импонирует ее тембр. Не скажу, что была фанаткой «Ночных снайперов», но симпатию испытывала. А моими любимыми группами среди русского рока были «Крематорий», «Чиж» и «Ария». «Ария» – именно когда солистом был Валерий Кипелов, очень нравилась их энергия в тот период. Эту музыку слушал и играл на гитаре мой старший брат со своей компанией, возможно оттуда моя приверженность к русскому року.

Новая программа «Кислород». Адрес: ДИВС (Екатеринбург, Олимпийская наб., 3).

22.10. 18:00. Стендап-концерт Вани Усовича

– Стендапом интересовалась, когда у нас еще не было ребенка, теперь репертуар сменился (улыбается). Мне кажется, что и стендап с тех пор видоизменился. Скажем так, слэнг поменялся, и не знаю, легло бы это на мои уши или нет. Уверена, у них есть свои поклонники, но я бы все-таки не пошла.

Второй тур по стране популярного стендап-комика. Адрес: Дворец культуры железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

23 октября. 18:00. Спектакль «Старший сын»

– Вообще, да, мне было бы интересно. Драматическое искусство я очень люблю и уважаю. Тем более если артист может погрузить в сюжет настолько, что ты веришь буквально всему, что видишь. В мае на сцене нашего театра постановку «Последний срок» по произведениям Валентина Распутина представил МХАТ им. Горького (режиссер Сергей Пускепалис. - Прим. «ОГ»). Создателям спектакля удалось здорово показать семейные отношения, показать, как в суматохе дней от нас порой ускользает самое ценное. Мне даже стало немного стыдно, потому что я никак не могла сдержать слез. Проплакала весь первый акт. Очень трогательный спектакль. Это заслуга артистов и режиссера, их совместной работы. Если будет возможность, обязательно пойду на него еще раз.

Гастроли театральной компании «Свободная сцена». По пьесе Александра Вампилова, режиссер Павел Сафонов. В ролях: Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Алена Хмельницкая, Ольга Ломоносова и др. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1).

23 октября. 20:00. Концерт группы «25/17»

– Совсем не слышала про эту группу. Рэп и хип-хоп больше воспринимаю в западном исполнении.

Российская группа, исполняющая рэп, хип-хоп. Адрес: Концерт-холл «Свобода» (Екатеринбург, ул. Черкасская, 12).

26 октября. 19:00. Спектакль «Эйнштейн и Маргарита»

– Если это спектакль, где Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков играют только вдвоем – значит, скорее всего, будут рассуждения о личных переживаниях их героев, об отношениях. Это очень сильные актеры, и мне любопытно, как именно они покажут, проживут эту историю на сцене.

Спектакль о большой любви и атомной бомбе по пьесе Александра Гельмана «Альмар», режиссер Александр Марин. В ролях – Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1).

Где побывала в последнее время – Удалось выбраться на культурную программу на гастролях в Улан-Удэ. Посетили местный музей истории, соприкоснулись с буддистской культурой. Там я поняла, что, к примеру, вся наша нутрициология пошла из аюрведы. Мы как будто в Индии побывали. Теперь хочется еще раз съездить в Бурятию, тем более что Байкал в эту поездку увидеть получилось не у всей труппы, мне вот тоже не довелось. Обязательно постараюсь туда вернуться, и вашим читателям, конечно, советую.

Собственный выбор – Пользуясь случаем, всех приглашаю к нам в театр, тем более на прошлой неделе наш творческий дом отмечал юбилей – 110 лет. Что касается нашей семьи, то дочка Арина мечтает попасть в ТЮЗ на спектакли «Русалочка» и «Золотой ключик». Но с нашим графиком (муж Елены – Игорь Булыцын, артист балета, лауреат «Золотой маски», постановщик) никак не получается. Арине часто приходится бывать на балете. Ей пять лет, но она уже мне кое-что советует для роли. К примеру, после того как дочка посмотрела спектакль «Ромео и Джульетта», где я выпиваю яд, медленно иду к кровати и падаю у подножия, она сказала: «Мама, зачем ты так далеко от кровати пьёшь из флакончика?».

Опубликовано в №193 от 20.10.2022