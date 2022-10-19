В Совфеде одобрили закон о нематериальном этнокультурном достоянии России

Нематериальное этнокультурное достояние РФ включает элементы духовно-нравственных и культурных ценностей. Фото: Павел Ворожцов

Сенаторы Совета Федерации поддержали закон "О нематериальном этнокультурном достоянии Российской Федерации". Речь идет о сохранении духовно-нравственных и культурных ценностей.

Законопроект на рассмотрение был вынесен председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также сенаторами РФ Константином Косачевым и Лилией Гумеровой, сообщает пресс-служба Совета Федерации.

Документ закрепляет основные принципы по выявлению, изучению и сохранению этнокультурного достояния народов России, которое передается из поколения в поколение. Речь идет о народных ремеслах, технологиях, традициях, обычаях, обрядах, которые хранят жители регионов. В число объектов нематериального этнокультурного достояния включено также устное творчество на русском языке, языках и диалектах народов РФ. По мнению парламентариев, важно сохранить словесное, вокальное, инструментальное, хореографическое исполнение народных песен, танцев.

Объекты нематериального этнокультурного достояния разделены на три группы: федерального, регионального и местного значений. Закон закрепляет порядок ведения реестров данных элементов.

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