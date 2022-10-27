Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – шестикратный чемпион мира по самбо Альсим ЧЕРНОСКУЛОВ.

27 октября. 19:00. Спектакль «Любовь и голуби»

– Одноименный фильм, конечно, смотрел. А вот в театре не был еще со школы, надо наверстывать. Тем более постановка обещает быть интересной. Вообще, мы ждем, когда в Верхней Пышме достроят театр, вот тогда будем ходить на спектакли чаще.

В ролях: Раиса Рязанова, Мария Голубкина, Анатолий Журавлев и др. Адрес: ДК железнодорожников (Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 102).

С 27 октября. Фильм «Либерея: Охотники за сокровищами»

– В кино не был уже давно, а раньше каждый четверг ходили на премьеры. Еще стараюсь посещать кинотеатр перед соревнованиями, чтобы отвлечься. Для меня это хорошая психологическая разгрузка. По описанию мне нравится сюжет фильма «Либерея», захватывает. Поэтому поставлю четыре балла, а потом проверю.

При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает — легендарная Библиотека Ивана Грозного существует. Но за артефактом начинают охоту могущественные силы. В главных ролях: Тихон Жизневский и Алексей Серебряков. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

29 октября. 20:00. Концерт Jony

– Про певца Жеку слышал, а про Jony – нет. Просто Жека родился в Кургане, как и я. Вообще слушаю разную музыку – радио в машине щелкаю, нахожу то, что подходит по настроению. А если говорить, на чей концерт бы пошел, – то это певица Линда. Она как-то выступала в Березовском, я успел на полторы песни. Получилось, что случайно увидел рекламу на автобусе, развернул машину и поехал на концерт.

Один из ярких представителей современной поп-музыки, победитель шоу «Маска». Адрес: Екатеринбург-ЭКСПО и МТС Live Холл (бульвар ЭКСПО, 2).

30 октября. 15:00. Сказки с оркестром. Александр Олешко

– С племянником бы с удовольствием сходил, сам бы посмотрел и послушал. Тем более классика в моем плей-листе появляется не так часто.

Сказки Шарля Перро. Исполняют: Александр Олешко, Уральский академический филармонический оркестр. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38).

Где побывал в последний раз – Я отдыхаю, когда в гости приезжают друзья и родственники. Так как живу в Верхней Пышме, сначала обязательно веду их в наш музей военной и гражданской техники, потом гуляем по городу. Что касается Екатеринбурга, всегда интересно пройтись по центру, по Плотинке. Мы поговорили о концертах – а там частенько можно встретить талантливых исполнителей, которые тоже могли бы выступать на сцене, но, наверное, не хватает продвижения, связей. А поют они не хуже многих на эстраде.

СВОЙ ВЫБОР – 3 ноября в Екатеринбурге, в ДИВСе, стартует чемпионат России по дзюдо. Приглашаю туда читателей «ОГ». Я, конечно, в первую очередь самбист, но так как на Урале проходит такой крупный турнир по дзюдо, считаю, нельзя не выступить. И потом – самбо и дзюдо – родственники, я бы сказал, как гитара и балалайка. 3 ноября пройдут личные соревнования, а 4 ноября – командные. Это еще интереснее, ведь за команду борешься совсем с другим настроем.

Опубликовано в №198 от 27.10.2022