УрГАХУ открыл арт-объект, посвященный группе "Наутилус Помпилиус"

Табличка стоит рядом с особняком, в котором группа "Наутилус Помпилиус" репетировала. Фото: Алексей Кунилов

В пятницу, 28 октября, возле здания Школы архитектурно-художественного творчества УрГАХУ открылся памятный арт-объект "Гудбай, Америка!", посвященный группе "Наутилус Помпилиус". На торжественном мероприятии были ветераны Свердловского рок-клуба, участники группы, однокурсники Вячеслава Бутусова, Дмитрия Умецкого, Виктора Комарова, выпускники вуза и активисты.

На пресс-конференции, посвященной юбилею Уральского государственного архитектурно-художественного университета им. Н. С. Алферова, ректор вуза Александр Долгов рассказал о месте, где открывается арт-объект.

Особняк Юлия Дютеля Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

"Многие нас спрашивали, где репетировали участники группы "Наутилус Помпилиус": в самом университете у нас нет ни актового зала, ни аудиторий, которые можно было бы отдать на постоянные репетиции. Но место для репетиций "Наутилуса" нашлось — им стал памятник архитектуры, деревянный особняк архитектора Юлия Дютеля. В подвале, на цокольном этаже, было помещение высотой всего 1,9 метра. Часть от этой высоты была занята стеклянным потолком. Именно там проходили все репетиции группы", — рассказал Александр Долгов.

Со временем помещение пришло в запустение, но в прошлом году руководство вуза приняло решение привести комнату в порядок. Рядом с особняком поставили табличку из латуни со знаком "Наутилуса Помпилиуса", а само помещение для репетиций легендарной свердловской группы будет включено в программу музея УрГАХУ.

Фото: Алексей Кунилов

"Вживую услышать эту музыку мне удалось на первом курсе. Мы были в колхозе и к нам приехала агитбригада вместе с "Наутилус Помпилиус", который тогда уже становился легендарным. Мы стоим в сапогах, в "телагах", а они выступают в пяти метрах от нас", — поделился воспоминаниями директор УрГАХУ Вадим Опарин.