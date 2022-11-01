Куда пойти в «Ночь искусств» 4 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022» пройдет в Свердловской области 4 ноября. Фото: Официальный логотип

Всероссийская акция «Ночь искусств – 2022» пройдет в Свердловской области 4 ноября. На участие в акции подали более 400 заявок из 78 свердловских муниципалитетов. «Ночь искусств» приурочена к Году культурного наследия народов России и проходит под девизом «Искусство объединяет». «ОГ» выбрала самое интересное.

Екатеринбург

«Эрмитаж – Урал», с 18.00 до 22:00. Состоится музыкальная программа «Культура звука», также пройдут открытые экскурсии.

Театр юного зрителя, с 18.00 до 22:00. Три экскурсии по закулисью театра. Возможность увидеть декорации премьеры спектакля «Три толстяка».

Свердловский областной фильмофонд, 18:00–21:00. Погружение в историю кинопроката, экскурсия в фильмохранилище и просмотр трех короткометражных фильмов Ивана Соснина.

Дом кино, 18:00–20.00. Экспозиция раритетного кинооборудования. Показ фильма «Далекие близкие».

Свердловская филармония, 18.00 (онлайн-трансляция). Повесть Александра Грина «Алые паруса» под аккомпанемент Уральского филармонического оркестра прочтет актриса, народная артистка РФ Светлана Замараева.

Уральский центр народного искусства имени Е. П. Родыгина, 19:30–21:00. Концертная программа Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

Свердловская государственная детская филармония, 16:00–21:00. Хореографическая программа ансамбля танца «Улыбка» TRAVEL DANCING ШОУ «Легенды земли уральской», а также выставка и концерт пианистов-любителей.

Уральский государственный театр эстрады, 19:00–20:00. Концертная программа «Город древний, город длинный…».

Нижний Тагил

Нижнетагильский музей изобразительных искусств, 15:00–23:00. Выставка Народного художника России Зураба Церетели, выступление коллектива барабанщиков «Барабаним вместе», лекции, мастер-классы.

Нижнетагильский драматический театр имени Д. Н. Мамина-Сибиряка, 18:00–21:00. Спектакль «Приваловские миллионы».

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», 20:00–23:00. Экскурсия по выставке «По его Великого государя указу», викторина «Кто есть кто», квест «В поисках экспонатов», концерт «Демидовский романс».

Первоуральск

Инновационно культурный центр, 18:00–23:00. Квесты, выставки, мастер-классы. Главное событие – творческий онлайн-марафон. Среди его событий: концерт оркестра духовых инструментов Донецкой государственной филармонии, выступление вокальной группы «Реми», ансамбля Русских народных инструментов «Русичи», балетной труппы ТанцТеатр, детского театра балета «Щелкунчик» и многих других.

Ирбит

Ирбитский государственный музей изобразительных искусств, 18:00–22:00. Открытие выставки тюменского художника Михаила Гардубея «Легенда из Тюмени». Западноевропейская живопись и скульптура XVII-XX веков, из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

Ирбитский драматический театр им. А. Н. Островского, 16:00. Спектакль «О любви и прочих бесах».

Каменск-Уральский

Театр драмы Каменска-Уральского, 19:00–22:00. Концерт артистов Драмы номер три, презентация пьесы Виктора Ольшанского «Джек», встреча с артистами «Новые имена».

Краснотурьинск

Краснотурьинский краеведческий музей, 17:00–22:00. Открытие выставки «От пейзажа к абстракции», к юбилею художника Юрия Бессонова, презентация выставки «Хотал – Центр Вселенной» хантыйского художника Геннадия Райшева.

Краснотурьинский театр кукол, 18:00–21:00. Детская программа, приуроченная к 170-летию Д. Мамина-Сибиряка.

Полная программа «Ночи искусств» на сайте – nightso.ikc66.ru. Вход на некоторые мероприятия из списка – платный. Условия – на сайте акции.