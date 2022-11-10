Ярослава Пулинович: «В детстве из-за Вертинского меня даже считали немного сумасшедшей»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Ярослава ПУЛИНОВИЧ, драматург, сценарист, лауреат премий «Голос поколения», «Дебют», «Евразия», «Новая пьеса» (в рамках «Золотой маски»), «Арлекин» и других.

– Пользуясь случаем, приглашаю читателей на премьеру фильма «Жанна» по моей пьесе. В прокат картина режиссера Константина Статского выходит 17 ноября, а премьера в Екатеринбурге состоится завтра, 11 ноября, в Доме кино (в ролях Ксения Раппопорт, Александр Новин, Евгений Миронов, Таисия Вилкова. – Прим. «ОГ»). Впервые кино показали на Московском международном кинофестивале, но я еще не успела его посмотреть, поскольку была уже практически на пути в роддом (улыбается). Поэтому вместе со свердловскими зрителями увижу его в первый раз.

10 ноября. 19:00. Концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина

– Я вообще поп-музыку не очень люблю, но вот как раз Леонида Агутина слушаю с удовольствием. Он как-то выгодно выделяется из нашей поп-культуры. Специально бы на концерт я, наверное, не пошла, но если подвернется такой случай, почему бы нет. Мне особенно нравятся его танцевальные композиции – в джазовом стиле и латино. А из лирических – их совместная песня с Анжеликой Варум – «Февраль».

В сопровождении группы «Эсперанто» и шоу-балета «Лебеди Фанк». Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

12 ноября. 19:00. Вениамин Смехов с программой «Я пришел к вам со стихами»

– К Вениамину Смехову отношусь прекрасно. Он, кстати, исполнил главную роль в фильме по моей пьесе «Земля Эльзы». Раньше я сложно воспринимала поэтические вечера, но вот несколько таких мероприятий все же запали в душу. И я поняла, что когда это круто сделано, то точно найдет отклик. Уверена, что на вечере Вениамина Смехова именно так и произойдет.

Любимые стихи артиста – от Пушкина до Бродского. Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3).

12 ноября. 18:00. Спектакль-концерт «Вертинский»

– Александр Вертинский – моя большая любовь. Мне кажется, это невероятный феномен в нашей культуре – поэт, паяц, Пьеро. Аналогов этому интересному образу я, по крайней мере, не встречала. И что важно, он находил успех не только в России, но и во Франции, и в Китае, где тоже некоторое время жил. В детстве меня даже считали немножечко сумасшедшей, потому что уже в 10–11 лет я обожала песни Вертинского, часто их слушала. Есть книга его мемуаров, называется «Дорогой длинною…». И впервые я ее прочла как раз лет в десять. Она, конечно, зачитана до дыр и до сих пор является одной из моих любимейших книг. Этот конкретный спектакль я не видела, но авансом ставлю пятерку. И надеюсь, что когда-нибудь на него попаду.

Прозвучат самые известные композиции Александра Вертинского в исполнении пермского актера Альберта Макарова и джазового пианиста Александра Колесникова. Адрес: Камерный театр (Екатеринбург, ул. Пролетарская, 18).

17 ноября. 19:30. Спектакль «Как я обманул всех и бога»

– Вот эту постановку я очень советую. Это первый опыт Алексея в театральной режиссуре. Спектакль веселый, легкий. Сама история – захватывающая, и хоть она абсолютно реальная, звучит как фантастическая. Кроме того, в постановке задействованы потрясающие актеры – например, главную роль исполняет Сергей Колесов, человек, который очень много где снимался, в том числе у Сергея Лозницы. И другие артисты Центра современной драматургии, Коляда-театра.

Постановка Алексея Федорченко о жизни и удивительных приключениях Арманда Хаммера. Адрес: Центр современной драматургии (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145 а, лит.Ф).

Где побывала в последний раз – Больше всего мне нравится ходить в театр. Это и моя работа, и то, что я люблю. Пока моя дочка Серафима совсем маленькая, мы еще никуда не ходим, но я уже начинаю присматриваться к тому, что есть в городе для детей. Какие мероприятия, какие постановки. Думаю, скоро уже стану экспертом в этом вопросе. Во время беременности я была в жюри Фестиваля театров малых городов и заметила, что когда в спектаклях громко играла музыка, Сима отчаянно стучалась. Не поняла, нравилось ей или она так протестовала против театра (смеется). Подрастет – узнаем, будет ли она таким же заядлым театралом, как я.

Опубликовано в №206 от 10.11.2022