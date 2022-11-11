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Культура
11 ноября 2022, 09:40

Карикатурист из Екатеринбурга взял спецприз на международном конкурсе "Гротеск-2022"

  Валерия Белякова
Максим Смагин

Максим Смагин получил специальный приз Олега Теслера. Фото: страница Максима Смагина в соцсети "ВКонтакте"

Екатеринбургский художник получил награду Международного конкурса цирковой карикатуры "Гротеск-2022". Максим Смагин удостоен спецприза имени Олега Теслера.

"Счастливый обладатель Спецприза со статуэткой "Человек в квадрате", изготовленной карикатуристом Валентином Дружининым", — написал у себя на странице в соцсети "ВКонтакте" Максим Смагин.

Художник добавил, что вручение наград проходило в Галерее искусств Зураба Церетели в Москве. Церемонию посетили мастера жанра: Игорь Смирнов, Владимир Мочалов, Владимир Уборевич-Боровский, Виктор Скрылев, Михаил Златковский. Максим Смагин поблагодарил коллег за гостеприимство.

"И отдельное спасибо Мите Кононову, что вытащил меня из екатеринбургской берлоги на белый столичный свет", — написал Смагин в социальной сети.

"Гротеск-2022" прошел в Москве в начале ноября. Рисунки представили авторы из России, Казахстана, Индонезии, Ирана, Кубы, Германии и других государств.

Отметим, Максим Смагин — художник-карикатурист, создает шаржи к рубрикам в "Областной газете".

Областная газета Свердловской области

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11.11.2022, 09:40 / Культура
Карикатурист из Екатеринбурга взял спецприз на международном конкурсе "Гротеск-2022"