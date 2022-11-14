Свердловская область и Татарстан договорились о работе над совместными культурными проектами

Свердловская область и Татарстан ежегодно проводят областной Сабантуй, День народов Среднего Урала, Дни национальных культур. Фото: Станислав Савин

Министерства культуры Свердловской области и Республики Татарстан подписали соглашение о работе над совместными мероприятиями. Регионы будут сотрудничать в области театрального, музыкального, изобразительного искусства, библиотечного и музейного дела, а также народных промыслов.

Замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин отметил, что добрососедские отношения между двумя регионами, которые поддерживаются уже многие годы, продолжают крепнуть и развиваться. Свердловская область и Татарстан ежегодно проводят областной Сабантуй, День народов Среднего Урала, Дни национальных культур, организуют фестивали, конкурсы и культурные программы в рамках общероссийских праздников.

Церемония подписания соглашения о сотрудничестве в культурной сфере прошла в Свердловском областном дворце народного творчества в рамках гала-концерта Всероссийского конкурса исполнителей татарских танцев "Шома Бас".

"Несомненно, конкурс "Шома Бас" является подлинным праздником общения и служит укреплению дружбы между молодыми талантами из самых разных регионов России. Желаю всем участникам творческих успехов и вдохновения, а зрителям — незабываемых, ярких впечатлений, праздничного настроения", — говорится в обращении главы минкульта Татарстана Ирады Аюповой, которое было зачитано участникам мероприятия.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в 2022 году конкурс "Шома Бас" собрал на Среднем Урале участников из 14 регионов России. Мероприятие проводится на грантовые средства областного бюджета.