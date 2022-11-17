Александр Толкачев: «Мне лучше концерт на стадионе, чем оперная постановка»

Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – глава Талицкого городского округа Александр ТОЛКАЧЁВ.

17 ноября, 18:30. Спектакль «Служебный роман»

– Пошел бы. Такая классика мне близка. Еще до пандемии глав собирали в Екатеринбурге на всевозможные мероприятия, и я всегда с удовольствием ходил на постановки. О театральных подмостках у меня сильных познаний нет, в отличие от хоккея и футбола, но с удовольствием хожу.

Новая интерпретация пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, где неудачливый и застенчивый «винтик» корпоративного «монстра» Новосельцев, мечтая сделать карьеру, решает приударить за главой бизнес-группы Калугиной. Адрес: Свердловский театр драмы (Октябрьская площадь, 2).

18,19, 20 ноября. Опера «Черевички»

– Как фанат рок-музыки, я все-таки воздержался бы от оперы. Для меня лучше концерт на стадионе, чем оперная постановка (смеется).

Премьера комико-фантастической оперы Петра Ильича Чайковского. Новая постановка, адресованная зрителям всех возрастов, – оперный дебют режиссера Бориса Павловича. Адрес: «Урал Опера Балет» (пр. Ленина, 46 а).

19 ноября, 17.00. Матч «Автомобилист» – «Сочи»

– Хоккей – это супер. Я и сам играю на позиции защитника. В прошлом году талицкая команда была заявлена на Ночную хоккейную лигу (НХЛ) в категории 50+. За статистикой «Автомобилиста» наблюдаю, но к сожалению, редко бываю на их играх. Однажды, когда был в Праге, ходил на матч «Лев» – ЦСКА (пражский клуб играл в КХЛ с 2012 по 2014 года. – Прим. «ОГ»).

12 неделя регулярного чемпионата КХЛ. Адрес: КРК «Уралец» (ул. Большакова, 90).

19 ноября, 19.00. Концерт группы «Звери»

– Какие-то композиции у группы нравятся, но не настолько, чтобы бросить все и поехать на концерт. Вообще, на данном этапе, думаю, нет таких исполнителей, на которых бы сорвался из Талицы. Слушаю в большей степени рок. Раньше заезжал в Екатеринбург и включал 104.5 FM (радио Rock Arsenal. – Прим. «ОГ»). Нравился «Пикник», «Сплин», «Аквариум». И свердловский рок мне близок, в хороших отношениях с Евгением Горенбургом. Я как раз в институте учился в 80-х годах, тогда на слуху были «Наутилус Помпилиус», Настя Полева и все все все.

Программа «Звери». 20 лет. Для тебя» – юбилейный тур группы. Адрес: МТС Live Холл (бульвар Экспо, 2).

22 ноября, 17.00. «Урал» – ЦСКА

– Сходил бы на футбол. Я еще слышал, что студентов пустят на матч бесплатно. Даже переговорю с министром спорта Свердловской области Леонидом Рапопортом, чтобы талицких студентов погрузить в автобус и свозить на последний матч в этом году. Футбольные фанаты в Талице, которые готовы в минус 15 ехать на «Урал», есть.

Кубок Росси по футболу. Заключительный домашний матч года для ФК «Урал». Адрес: Екатеринбург Арена ( ул. Репина, 5).

СВОЙ ВЫБОР В воскресенье, 20 ноября, в Ночной хоккейной лиге мы принимаем команду из Тюмени «Кордон». Приглашаю прийти и поболеть за нас. Когда я еще был депутатом районной думы, мне позвонил мой друг и сказал, что хоккеисты куда-то уехали, и лед в Талице свободен. Мне на тот момент было лет 40. Но именно в этом возрасте начал играть в хоккей, хотя всю жизнь занимался волейболом. Сейчас у нас уже шесть пластиковых кортов.

Где побывал в последний раз Когда начинается зима, падает температура, выпадает снег – это для нас основная работа. Поэтому в такое время даже выезд в Екатеринбург по работе уже праздник.

Опубликовано в №211 от 17.11.2022