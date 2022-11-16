Сергей Рахманинов. В звуке и цвете

Фото предоставлено Свердловской филармонией

Грядущее событие приурочено к юбилею композитора Сергея Рахманинова, который будет отмечаться в 2023 году. Фестиваль «Рахманинов. Зримая музыка» станет кульминацией рахманиновского сезона в Свердловской филармонии. Презентация проекта прошла в зале Каслинского художественного литья Екатеринбургского музея ИЗО, и это неслучайно, поскольку музей является одним из главных партнеров фестиваля.

Как сочетаются музыка и живопись – спросите вы. Очень гармонично, что и подтвердили артисты Свердловской филармонии и сотрудники ЕМИИ во время представления фестиваля. Но и не только. Еще одна важная часть проекта – иммерсивная визуализация. Об этом позже.

Ради Свердловской филармонии композитору пришлось переехать

Понятно, что в течение всего сезона, посвященного 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, в Свердловской филармонии звучит и будет звучать музыка великого композитора. Но просто высокого исполнительского уровня ни самой филармонии, ни ее изысканной публике уже недостаточно, нужно удивлять. Поэтому к дате самого юбилея (он будет отмечаться 1 апреля 2023 года) и был задуман необычный фестиваль. Что касается музыкальной части проекта «Рахманинов. Зримая музыка», то это тоже особенная программа. Акцент сделан на хоровом и вокально-симфоническом наследии композитора.

– Мы решили пойти по эксклюзивному пути. Художественный руководитель Симфонического хора филармонии, заслуженный артист России, Андрей Петренко собрал воедино, в одну программу все, что написано Сергеем Рахманиновым для хора, – рассказывает первый заместитель директора филармонии Рустем Хасанов. – Мы услышим хор во всем многообразии – а капелла, в сопровождении рояля, оркестра. Это будут хоры духовные и светские – от «Всенощного бдения» и «Литургии святого Иоанна Златоуста», которые откроют фестиваль, до кантаты с оркестром «Колокола» на тексты Эдгара По и оперы «Алеко».

Фото: Алексей Кунилов

Среди участников фестиваля помимо Симфонического хора Свердловской филармонии – Камерный хор Московской консерватории, Уральский академический и молодежный симфонический оркестры, профессиональные и учебные хоры региона. Приглашены ведущие солисты оперных театров Москвы и Санкт-Петербурга. Место за дирижерским пультом займут признанные интерпретаторы сочинений Рахманинова — Дмитрий Лисс, Андрей Петренко и Александр Соловьёв.

Один из концертов состоится за пределами стен Свердловской филармонии – в Асбесте, с программой «Приношение Рахманинову» там выступит Камерный хор Московской консерватории под управлением Александра Соловьёва.

Фото: Алексей Кунилов

На презентации проекта, под сводами Каслинского зала ЕМИИ, Симфонический хор филармонии звучал практически идеально, к акустике не могло быть никаких претензий, не говоря уже об общей атмосфере – полное погружение в искусство. Тем более что для мероприятия в зал был перенесен мраморный бюст Сергея Рахманинова работы советского скульптора Алексея Тенеты. Весит работа 250 кг и, как оказалось, экспоната более сложного по перемещению в музее нет (кроме, конечно же, Каслинского павильона). Поэтому сотрудники развернули целую операцию, чтобы впервые переместить Рахманинова из постоянной экспозиции. Но всё удалось, и какое-то время бюст композитора будет находиться на самом видном месте пространства музея ИЗО. А тем, кто до 4 декабря успеет сделать селфи с композитором, филармония предоставит скидки на билеты фестиваля.

Для этого нужно: 1.Разместить фото на фоне стенда с бюстом в своих соцсетях с хэштегом #ИдуНаРахманинова 2.Прислать ссылку на пост в чат на сайте sgaf.ru или в сообщении в сообществе филармонии во ВКонтакте. Промокод на приобретение фестивальных концертов со скидкой будет выслан в ответ.

Фото: Алексей Кунилов

И Шишкин, и Саврасов, и Левитан

Но главное, ЕМИИ предоставил из своего собрания картины известных живописцев эпохи Сергея Рахманинова для видеопроекции. Их зрители увидят во время концертов фестиваля. Речь идет о работах Шишкина, Денисова – Уральского, Саврасова, Нестерова, Петровичева и других художников.

– Огромное спасибо филармонии за эту инициативу. Даже завидно, что не мы с ней вышли, а они, – делится директор Екатеринбургского музея ИЗО Никита Корытин. – Подобных проектов в обозримом прошлом я не припомню. Это действительно очень смелый шаг, который показывает и зрелость наших культурных учреждений, которые способны на подобные проекты, и уровень аудитории, которая готова адаптироваться к совершенно новым форматам. Теперь нам остается сделать так, чтобы зритель остался доволен результатом.

Никита Корытин и Рустем Хасанов на презентации фестиваля. Фото: Алексей Кунилов

Кстати, любимым художником Сергея Рахманинова был Исаак Левитан. Поэтому сразу несколько произведений этого художника, конечно же, вошли в проект. Как и, к примеру, картина Константина Коровина «Гурзуф». Интересно, что и тут музыка тесно сплелась с живописью, этот пейзаж Коровин написал на крымской даче Фёдора Шаляпина, дружба с которым началась у художника во время работы для Московской частной русской оперы и прошла через всю жизнь.

За так называемую иммерсивную визуализацию картин отвечает команда компании «АудиоВидеоСистемы». Для них это уже не первый проект с культурными учреждениями – они работали над проекциями в центре «Эрмитаж Урал» и Ельцин Центре. Теперь специалисты должны создать свои работы с учетом архитектурных особенностей Большого концертного зала филармонии.

– В проекте «Рахманинов. Зримая музыка» нам была поставлена задача выйти за рамки сценического пространства, – поясняет финансовый директор компании «АудиоВидеоСистемы» Александр Останин. — Поэтому мы задействуем еще и порталы сцены, это позволит создать объем и подчеркнуть красоту полотен, созвучных рахманиновской музыке.

Вот так будет выглядеть визуальное оформление концертов фестиваля "Рахманинов. Зримая музыка". Фото: предоставлено Свердловской филармонией