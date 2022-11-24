Рисунок Максима Смагина

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Виктор БАБЕНКО, депутат Законодательного собрания Свердловской области, ветеран Афганской войны, председатель Правления Свердловской областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», президент ХК «Уральский трубник».

25 ноября. 20:00. «Брат 1/2: Imperialis Orchestra»

– «Брат» и «Брат-2» – одни из любимых моих фильмов. Во-первых, главный герой Данила – человек, близкий мне по духу. Он пришел с войны и, как мы все тогда, хотел найти в этой жизни справедливость. Чтобы общество не было барыжным, как в 90-е. Это было время, когда каждый сам за себя, а основной принцип – обмани ближнего и ты станешь богаче, счастливее. Жизнь показала, что это ошибочный путь. Во-вторых, в «Братьях» как сильный режиссер проявил себя наш земляк Алексей Балабанов. В-третьих, в кино звучит музыка «Наутилуса». Первые их записи я услышал в 1988 году, как раз в Афганистане. Узнал, что в Свердловске есть такая группа. Не скажу, что являюсь поклонником рока, но «Наутилус» мне очень нравится, особенно раннее их творчество. Поэтому с большим удовольствием сходил бы на такой концерт. Спасибо, что подсказали.

Концерт-Soundtrack к фильмам «Брат» и «Брат-2» в исполнении рок-оркестра и финалистки шоу «Голос» Ольги Задонской. Адрес: ЦК «Урал» (Екатеринбург, Студенческая, 3).

25–27 ноября. Кубок России по баскетболу 3х3

– Баскетбол 3х3 еще называют стритболом, я даже выделял средства на площадку для занятий именно этим видом спорта. Он доступный и очень зрелищный. Как раз один из тех видов, куда точно нужно привлекать нашу молодежь. В свое время я тоже играл за школу в баскетбол, сейчас люблю поиграть в волейбол и особенно в настольный теннис. Динамично, можно и понервничать, и порадоваться. Футбол люблю смотреть, но после двух ничейных матчей сборной России с Таджикистаном и Узбекистаном подрасстроился. Сейчас смотрю чемпионат мира, и на контрасте за наших игроков становится грустно.

В Кубке примут участие 48 команд — 16 женских и 32 мужских. Адрес: ТЦ «Veer Mall» (Екатеринбург, просп. Космонавтов, 108).

26 ноября. 19:00. Стендап Андрея Бебуришвили

– Стендап видел по телевизору. Но там слишком много похабщины, в том числе в женском стендапе. Мне кажется, в творческом плане ничего полезного эти выступления для нашего общества не несут.

Один из самых популярных стендап-комиков. Адрес: ДК железнодорожниковим. Ю.А. Гагарина (Нижний Тагил, ул. Хохрякова, 17). ​

26 ноября. 19:00. Концерт Аиды Гарифуллиной

– Честно говоря, эту певицу не слышал и оперой не увлекаюсь. Как сейчас молодежь говорит – «не вставляет». Но раз она известна на весь мир, вероятно, и в Екатеринбурге найдется много любителей ее творчества. Тем более если она молодая, перспективная наша, российская, исполнительница.

Звезда мировой оперной сцены. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

26–27 ноября. Шоу «Дикая планета»

– В цирке я был буквально недели две назад. Старший сын приезжал в отпуск вместе с моим внуком, они живут в Старом Осколе Белгородской области. И с внуком Володей мы ходили в Екатеринбургский цирк на ледовое шоу. Правда, после антракта нам пришлось уйти, внуку три годика, и ему пока нелегко высидеть целое представление. К тому же все игрушки, которые он хотел, я ему уже купил (смеется). А так – шоу замечательное. Цирк, по-моему, единственное место, где одинаково интересно и взрослым, и детям. Поскольку я родом из Нижнего Тагила, прекрасно знаю местный цирк, меня туда водили, когда сам был ребенком. Не так давно там сделали капитальный ремонт, поэтому находиться в нем вдвойне приятно. Тем более «Дикая планета» – программа с экзотическими животными. Так что рекомендую.

В представлении участвуют бизоны, тибетские яки, верблюды, дикобразы. Адрес: Нижнетагильский цирк (ул. Первомайская, 8 а).

26 ноября. 19:00. Концерт Петра Дранги

– Слышать, конечно, слышал. Но только с экрана телевизора. И если он играет, то обязательно досмотрю до конца, не переключаю. Было бы любопытно увидеть его выступление живьем. Безусловно, очень талантливый человек.

Один из самых известных мастеров аккордеона. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, просп. Ленина, 1).

25 ноября. 20:00. Концерт Джигана

– Имя это мне знакомо. Но о чем поет, сказать не могу. Если поставить какую-то его песню, может, и вспомню. Но на такой концерт точно бы не пошел.

Яркий представитель российского хип-хопа. Адрес: Tele-Club (Екатеринбург, ул. Карьерная, 16).

28 ноября. 19:00 Концерт Александра Розенбаума

– Александр Яковлевич – легенда. Все поколения слушают его песни, во время застолья обязательно поют. Двумя руками за это мероприятие. Для нас самая значимая его песня – конечно, «Черный тюльпан». Это наша история, наша судьба.

С новой программой «Упереться, не сломаться…». Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

Где побывал в последний раз – Давно не ездил в отпуск, но в 2021 году у меня было замечательное путешествие по Северному Кавказу. Ингушетия, Чечня, Осетия – все это я проехал на машине и получил большое удовольствие от невероятной красоты природы республик и гостеприимства. Всем рекомендую.

СВОЙ ВЫБОР – Приглашаю болельщиков хоккея с мячом 26 ноября в Первоуральск, на первый домашний матч «Уральского трубника». Наши ребята будут играть с ульяновской «Волгой». В честь открытия сезона мы устроим спортивно-патриотический праздник в поддержку всех наших военнослужащих. Ведь мы играем в русский хоккей. Надеюсь, «Трубник» порадует болельщиков, несмотря на то, что у игроков до этого был тяжелый выезд на Дальний Восток. Уверен, нас ждут интересный праздник и интересный хоккей!

Опубликовано в №216 от 24.11.2022