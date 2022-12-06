Минута славы

Глава региона Евгений Куйвашев и Ирина Савинцева, которая сразу после награждения исполнила художественный номер. Фото: Алексей Кунилов.

В Екатеринбурге вручили премии и стипендии губернатора Свердловской области в сфере художественного образования за 2022 год. В итоговом списке – 28 человек из шести муниципалитетов региона. Корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ побывал на торжественной церемонии в колонном зале Дома Севастьянова.

Стипендии и премии главы региона вручили в десятый раз. С 2013 года поддержку распределяют в нескольких номинациях: «Юные дарования» – учащиеся детских школ искусств, «Молодые дарования» – обучающиеся и студенты государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, а также в номинации «За лучшую педагогическую работу года» и «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на Среднем Урале».

– Создание возможностей для самореализации талантов россиян – одно из важнейших направлений в рамках национальных целей развития, определенных Президентом России, – отметил на церемонии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – В нашем регионе созданы все условия, чтобы дети с самых ранних лет могли развивать таланты в любом виде искусства. У нас в области богатые культурные традиции. Стипендии и премии губернатора – это возможность поддержать вас на вашем творческом пути, дать дополнительный стимул для развития ваших способностей и дарований. И, конечно, это способ выразить уважение и благодарность вашим преподавателям, которые ведут вас к успеху. А успехов, действительно, немало. От всей души хочу поздравить с заслуженными наградами. Уверен, что вы продолжите развивать свои таланты.

Награды вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Фото: Алексей Кунилов

По десять стипендий вручили в двух номинациях – «Юные дарования» и «Молодые дарования». Двадцать талантов – лучшие из лучших в своих сферах в Свердловской области. Кроме Екатеринбурга также наградили учащихся из Нижнего Тагила, Верхней Салды, Каменска-Уральского. Большинство из них участники и лауреаты престижных российских и международных конкурсов. Например, Злата Гаврилова из Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) в этом году стала стипендиатом фонда «Новые имена» (его президент – маэстро Денис Мацуев). Также стипендиатом фонда в прошлом году был скрипач Алексей Петров, тоже из Уральской специальной музыкальной школы.

– Я думаю, что это в итоге повлияло на присуждение стипендии губернатора Свердловской области, – рассказал Алексей. – В нынешнем году я еще стал лауреатом конкурса «Молодые дарования России». Музыкой занимаюсь уже 13 лет. Причем сначала – на фортепиано, а параллельно учился на скрипке. Выбрал в итоге ее. Сейчас я очень рад, для меня все очень неожиданно. Это еще и материальная поддержка, которая мотивирует на дальнейшие успехи.

«Юные дарования» получают по 25 тысяч рублей, «Молодые» – по 35 тысяч. «За лучшую педагогическую работу года» награждают семь человек (по 50 000 рублей каждому). Еще одна награда положена за выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования (100 000 рублей). Ее получила Ольга Мананникова, которая возглавляла Краснотурьинский колледж искусств.

Ольга Мананникова получила награду за выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования. Фото: Алексей Кунилов

– Мой стаж преподавательской работы – 40 лет, – сказала Ольга Мананникова. – Но, думаю, меня отметили не только как преподавателя, но и как человека, который больше 15 лет возглавлял Краснотурьинский колледж искусств. Наш колледж имеет много достижений, они связаны с победами на международных конкурсах. У нас талантливые ребята, талантливые преподавали – есть чем гордиться.

В завершение церемонии, а иначе и быть не могло, на сцене лауреаты представили номера, получив свою порцию аплодисментов.

– Такие талантливые педагоги, талантливые дети. Сегодня была минута славы. Не только у ребят, но и у педагогов, которые передают свой опыт и знания, – отметила в заключение министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Лауреаты Номинация «Юные дарования»: Злата Гаврилова, Уральская специальная музыкальная школа, Екатеринбург;

Семен Ершов, ДШИ №5, Екатеринбург;

Кирилл Кириченко, ДМШ № 11 имени М.А. Балакирева, Екатеринбург;

Тихон Киселев, ДМШ №1 имени М.П. Фролова, Екатеринбург;

Михаил Красноборов, ДМШ №2 имени М.И. Глинки, Екатеринбург;

Максим Соколов, Уральская специальная музыкальная школа, Екатеринбург;

Ксения Трубина, ДМШ №1 имени Н.А. Римского-Корсакова, Нижний Тагил;

Максим Хлопотов, ДХШ № 2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбург;

Анна Шибаева, Верхнесалдинская ДШИ, Верхняя Салда;

Никита Яковлев, ДШИ № 2, Каменск-Уральский. Номинация «Молодые дарования»: Ангелина Джунь, Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского, Екатеринбург;

Денис Дунаев, Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского, Екатеринбург;

Дарья Епанешникова, Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра, Екатеринбург;

Виктория Манина, Уральская специальная музыкальная школа, Екатеринбург;

Полина Митрошкина, Свердловское художественное училище им. И.Д. Шадра, Екатеринбург;

Алексей Петров, Уральская специальная музыкальная школа, Екатеринбург;

Ирина Савинцева, Уральский хореографический колледж, Екатеринбург;

Полина Солодова, Уральская специальная музыкальная школа, Екатеринбург;

Анжелика Тиховская, Уральская специальная музыкальная школа, Екатеринбург;

Элина Халилова, Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского, Екатеринбург. Номинация «За лучшую педагогическую работу года»: Елена Бессараб, Екатеринбургская детская художественная школа имени А.И. Корзухина, Екатеринбург;

Александрина Герлах, Уральская специальная музыкальная школа, Екатеринбург;

Надежда Емашева, ДШИ №2, Нижний Тагил;

Елена Королева, ДМШ №11 имени М.А. Балакирева, Екатеринбург;

Наталья Павликова, Уральский хореографический колледж, Екатеринбург;

Руслан Фатхисламов, Свердловское художественное училище имени И.Д. Шадра, Екатеринбург;

Наталья Якимова, Детская музыкальная школа, Лесной. Номинация «За выдающийся вклад в сохранение и развитие художественного образования на среднем урале»: Ольга Мананникова, Краснотурьинский колледж искусств.