Владимир Макеранец: «С Лёшей Балабановым были знакомы, вместе работали на киностудии»

Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – председатель Свердловского отделения российского Союза кинематографистов, режиссер, оператор Владимир МАКЕРАНЕЦ.

C 8 декабря Фильм «Балабанов. Колокольня. Реквием»

– Об этом фильме, конечно, знаю, но еще не видел. Сейчас готовлюсь лететь на съезд Союза кинематографистов России, поэтому, возможно, посмотрю картину уже в Москве. С Лёшей Балабановым мы были знакомы, трудились на одной студии, вместе работали на картинах. Он был замечательным человеком, умницей. Большой талант. Очень хотел снимать кино и сделал для этого все. Понимаю, что прежде чем ставить оценку картине, нужно сначала ее посмотреть, но в данном случае в результате я уверен. В первую очередь потому, что снял фильм очень толковый режиссер. Эта картина должна быть интересна и для зрителей – тех, кто любит произведения Алексея, и для киношников.

Документальный кинорассказ об Алексее Балабанове от режиссера Любови Аркус. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и области.

10 декабря 17:00 Концерт команды «Камызяки»

– Иногда в телевизоре эти ребята попадались мне на глаза. Как я помню, они закончили выступать в КВН уже несколько лет назад, но поскольку очень неплохо работали на сцене, авансом поставлю им пятерку. Это должно быть интересно, легко, весело. И потом, когда подобные концерты смотришь живьем, конечно, они производят более сильное впечатление.

Коллектив, состоящий из артистов команды КВН «Камызяки», покажет свои лучшие номера – как эфирные, так и те, которые впервые будут показаны на концерте. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

11 декабря 19:00 Концерт Shaman

– Я немного знаком с творчеством этого исполнителя, какие-то отрывки его выступлений видел в Интернете. Но он больше ориентирован на молодежь, и думаю, что как раз эта аудитория обязательно придет на концерт.

Популярный певец, поэт и композитор, хиты которого открыли новую эпоху в российском шоу-бизнесе, а сам артист стал одним из главных музыкальных открытий года. Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

12 декабря 19:00. Концерт пианиста Николая Луганского

– Филармония есть филармония. Замечательное заведение, которое с удовольствием посещают наши жители. Среди свердловчан действительно много любителей классической музыки. И других оценок, кроме пятерок, для Свердловской филармонии у меня просто нет.

Программа «Рахманинов. Фортепианное соло». Николай Луганский – народный артист России, солист Московской филармонии находится на вершине признания. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38).

16 декабря 19:30. Спектакль «Изображая жертву»

– В нашем городе театральная жизнь очень активна и уровень театров высокий. Жаль только, что далеко не на все хватает времени. Вот в ЦСД, например, давно не был. Хотя слышал, что они готовят такую премьеру. Пьеса замечательная, и надеюсь, она качественно срежиссирована. Конечно, надо смотреть!

Премьера Центра современной драматургии по пьесе братьев Пресняковых. Режиссер – Антон Бутаков. Адрес: ЦСД (Екатеринбург, ул. Малышева, д. 145 А, лит. Ф).

«Свой выбор» – В вашей рубрике принято расставлять событиям баллы, а я бы хотел поставить Екатеринбургу даже не пятерку, а десятку – так много культурных мероприятий у нас проходит. Смотри, только, выбирай программы. С кинотеатрами в последнее время ситуация сложнее, но все равно есть фильмы, которые обязательно стоит посмотреть. К примеру, осенью мы представили проект «Сделано на Урале», в рамках которого несколько дней показывали картины уральских режиссеров. Были полные залы, что очень приятно. И будет здорово, если нам удастся этот проект повторить, но уже, конечно, с новой подборкой произведений.

Опубликовано в №226 от 08.12.2022