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Культура
12 декабря 2022, 15:05

В Екатеринбурге открылся Снежный парк

Снежный парк

Пресс-служба Парка им. Маяковского

В ЦПКиО имени Маяковского заработал Снежный парк. Главным событием открытия стало представление центральной елки парка, иллюминацию на которой гости зажгли вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами от театра оригинального жанра «Гелиос» из Тюмени.

Новая елка высотой 20 метров украшена в стиле ретро. В парке отмечают, что полностью новогоднее оформление елки и парка будет завершено ближе к концу декабря. А в середине декабря на аллее Маяковского (справа от главной арки) откроются ледовый городок и горка высотой 17 метров.

Также в Парке имени Маяковского работают каток «Северное сияние», смотровая площадка и медиарубка, где на протяжении сезона выступят Макс Юдин, Флора Бичахчан, Mike Petite и Владимир Бегунов, Арсений Негодяев и другие. 24–25 декабря в парке в третий раз пройдет фестиваль светового искусства «Нетемно».

Областная газета Свердловской области

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