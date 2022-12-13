В Свердловской области появился Центр креативных прототипов

Главный художник Екатеринбургского театра кукол Юлия Селаври рассказывает и показывает, как с помощью 3D-сканера и 3D-принтера были сделаны несколько вариантов кукол для спектакля «Карлсон, который живет...» Фото: Антон Репин/пресс-служба ЕГТИ

На базе Екатеринбургского государственного театрального института (ул. Карла Либкнехта, 38) в рамках федерального проекта «Придумано в России» открылся Центр креативных прототипов. Всего по инициативе Минкульта РФ в стране появились 26 таких мастерских.

В Центр креативных прототипов за реализацией своей идеи может обратиться любой желающий. Речь идет о четырех направлениях: создание кукол, арт-объектов, аудио- и видеоконтента.

– Каждый вуз самостоятельно определял, какие направления будут представлены в центре, мы выбрали два производственных, а также создание аудио и видео. Это соотносится с нашей основной деятельностью – думаем, что здесь будут создаваться аудиоспектакли, квесты, аудиоэкскурсии, отделяться от нашей основной миссии мы не планируем, – пояснила ректор Екатеринбургского театрального института Анна Глуханюк.

Что касается производственных мастерских, то для них закупили токарные, фрезерные и сверлильные станки, оборудование для литья из пластика, силикона и гипса, покрасочную камеру и швейное оборудование. Здесь же находятся 3D-сканер и 3D-принтер, которые используются как раз при изготовлении кукол. Организаторы отмечают, что в центре можно будет изготовить практически все виды кукол – от ростовых до портретных. Кроме того, мастерская рассчитана на изготовление декора и бутафории разной сложности, вплоть до малых архитектурных форм и скульптурных композиций.

К аудиопрототипам создатели Центра относят фонограммы, аранжировки, музыкальные треки, подкасты, джинглы, аудиоэкскурсии, к видео-презентации, проморолики, клипы и даже корпоративные фильмы.

Предполагается, что помогать работе в мастерских будут профильные специалисты, они помогут авторам воплотить задуманное в жизнь.

– Сюда могут прийти и частные театры, можно изготовить реквизит, детали декораций, записать фонограмму к спектаклю. Это новые возможности и для школьных театров, им здесь тоже будут оказаны поддержка и помощь, – отметил на открытии заместитель министра культуры Свердловской области Сергей Радченко.