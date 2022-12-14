На Среднем Урале выбрали лучшие муниципальные учреждения культуры

Самую высокую оценку получил "Дом культуры "Новоуральский". Фото: департамент информполитики Свердловской области

Муниципальные учреждения культуры Новоуральска, Волчанска и Красноуральска были признаны лучшими в Свердловской области. Результаты независимой оценки качества оказания услуг огласил Общественный совет при свердловском министерстве культуры.

Центры и дома культуры оценивали посетители по пяти критериям: комфортность условий предоставления услуг, доступность и полнота информации об учреждении, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, доброжелательность сотрудников и общая удовлетворенность услугами.

"Оценка качества работы является важным критерием для оценки эффективности деятельности любой организации, ее руководителя и коллектива. Проводимый анализ помогает выявить сильные и слабые стороны работы каждого учреждения со своими гостями, своей публикой, а самое главное — наметить дальнейшие шаги по улучшению деятельности наших библиотек, театров, домов культуры, концертных залов, музеев", — пояснила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Самую высокую оценку получил "Дом культуры "Новоуральский" — его оценили на 96,02 балла из 100 максимальных.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На втором месте — дворец культуры "Металлург", расположенный в Красноуральске. Он получил оценку 95,74.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Закрывает тройку лучших "Культурно-досуговый центр" Волчанского ГО с результатом 95,36 балла.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Всего в оценке качества оказания услуг приняли участие 45 тысяч свердловчан. В этом году процедуру прошли 144 учреждения в 70 муниципалитетах региона. Как отметили в департаменте информполитики Свердловской области, средний показатель составил 88,17 балла. Удовлетворенность свердловчан услугами учреждений отрасли культуры одна из самых высоких в социальной сфере.