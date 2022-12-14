Лучшие событийные мероприятия Свердловской области получат господдержку в 2023 году

На господдержку также претендовали фестиваль Everjazz, "Самоцветная сторона" и "Демидов-фест". Фото: Александр Исаков

Совет по туризму Свердловской области выбрал победителей конкурса событийных мероприятий. Господдержку в 2023 году получат проекты: "Космодень" в Каменске-Уральском, фестиваль "Белые ночи" в Ивделе и День рождения Урал Мороза, который пройдет в Арамильском Парке Сказов.

"На первом этапе было подано 48 заявок, из них отобраны 22 событийных мероприятия, с презентациями которых мы сегодня познакомились. На заседании Совета по туризму, которое прошло на площадке загородного клуба "Белая лошадь", жюри определило победителей. В 2023 году в соответствии с заявками они получат софинансирование из областного бюджета", — рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Космодень состоится 15 июля на трех площадках в Каменске-Уральском. Авторы проекта отмечают, что именно в этом городе провел детство и юность советский космонавт Павел Беляев. Также в Каменске-Уральском работают заводы по производству продукции для космической отрасли. С помощью субсидии организуют встречу с космонавтом, проведут интерактивы со специалистами Центра подготовки космонавтов, а также нанесут изображение космонавта на фасад 7-этажного дома на ул. Беляева.

На День рождения Урал Мороза на выделенные средства обеспечат гостей трансфером от метро "Ботаническая" до Парка Сказов, а также организуют приезд волшебников из других регионов России. Фестиваль "Белые ночи", который пройдет летом в Ивделе, познакомит гостей с народным творчеством и туристическими достопримечательностями севера Урала.

В департаменте информполитики Свердловской области добавили, что на господдержку также претендовали фестиваль Everjazz, "Самоцветная сторона", "Демидов-фест" и многие другие.