Рисунок: Максим Смагин

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Сергей ГРИГОРЬЕВ (Серёжа Пикассо) художник, один из самых ярких представителей концептуального символизма, член Союза художников России.

17 декабря. 15:00, 19:00. Хор Турецкого

– Если честно, живьем этот коллектив никогда не слышал. А по телевизору – конечно. Ребята – суперпрофессионалы! Вообще я люблю Rolling Stones. И Beatles, само собой. В нашей культуре предпочитаю бардовскую песню. Особенно творчество моего друга – Геннадия Перевалова. Все барды Урала считают его своим учителем. Помню, мы с ним пришли на концерт Александра Розенбаума во Дворец молодежи. Зашли за кулисы. А Гена в черных очках. И я говорю: «Александр Яковлевич, слава богу, что мы вас время от времени живьем можем услышать. А вот Гену Перевалова на кухонке, в небольшой компании – регулярно. Розенбаум на меня внимательно посмотрел и спрашивает: «Слушай, а где Перевал-то?» Тут Гена снимает очки, и Александр Яковлевич его обнимает – «Геночка, дорогой!» Они друг друга хорошо знали и вот так встретились. А у меня как раз была выставка в Доме политпросвещения, где сейчас находится Театр эстрады. Мы с Геной в перерыве поехали, сняли там одну мою картину и подарили Александру Яковлевичу после второго отделения.

Концерт к юбилею Михаила Турецкого «Мне 60, и это здорово!». Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2).

17 декабря. 17:00. Лекция Александра Архангельского

– Поскольку поражен названием лекции, поставил бы даже четыре с половиной балла. Постараюсь на этом мероприятии побывать.

Третья лекция авторского курса Александра Архангельского «Культура на переломе: до и после распада СССР». Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул.Бориса Ельцина, 3).

18 декабря. 19:00. Спектакль «Ловушка для мужа»

– Театр обожаю. Художник своего рода тоже режиссер, только мои актеры – это кисти и холст. Могу стереть, замазать, да что угодно. А в театре материал – живые люди. Для меня это страшно. Но трепещу перед этим пространством. Виталий Михайлович Волович всегда умудрялся найти время на театр, как правило, это был балет. А вот с Мишей Шаевичем Брусиловским была забавная история. Как-то они с женой Танечкой собирались в театр, а Миша Шаевич вдруг говорит: «Я лучше в мастерскую пойду, помажу маленько». Таня уговаривает: «Ну Миша, пойдем, ты что – не любишь театр? А он отвечает: «Танечка, я очень люблю театр, очень. Но не настолько, чтоб в него ходить» (смеется). Я, в отличие от Миши Шаевича, в театр, конечно, хожу. Тем более название предложенного спектакля… сильное. Да и артистку Танечку Васильеву очень люблю. Так что – пять баллов!

Комедия в исполнении Фёдора Добронравова, Елены Сафоновой и Татьяны Васильевой. Режиссер Нина Чусова. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, проспект Ленина, 1).

19 декабря 19:00. Музыка кино

– Музкомедия? «Изумруд?» О чем тут говорить, надо идти!

Группа «Изумруд». От советской классики до голливудских блокбастеров. Эннио Морриконе и Сергей Прокофьев, Владимир Косма и Никита Богословский — прозвучат по-новому. Адрес: Свердловский театр музыкальной комедии (Екатеринбург, проспект Ленина, 47).

21 декабря 20:00. Матч «Автомобилист» – «Сибирь»

– В юности я ведь был капитаном городской хоккейной команды в Верхней Пышме. Мы даже участвовали в турнире «Золотая шайба». И вообще я мальчишка был очень спортивный – в футбол играл, боксом занимался и даже лыжными гонками. Спорт – это друзья. Хорошие отношения, здоровый образ жизни – никаких наркотиков и прочего. В армии служил в спортроте, потому что подавал надежды, был кандидатом в мастера спорта. Как раз в спортроте начальство доставало для нас контрамарки, и мы с друзьями сидели на ступеньках на стадионе, в старых шинелях и кричали «Кутя, Кутя!» – болели за Виктора Кутергина. Он тогда был капитаном «Автомобилиста». Как вы думаете, какую оценку я поставлю нашей хоккейной команде?! Только пятерку.

Екатеринбургская хоккейная команда встретится на домашнем льду с соперниками из Новосибирска. Адрес: КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

«Свой выбор» – В ноябре мне стукнуло 65 лет. К этой дате в Ирбитском музее изобразительных искусств открылась большая выставка моих картин (Сергей родился в Ирбите. – Прим. «ОГ»). Она работает и сейчас, так что всех приглашаю. Также мы готовим экспозицию в Екатеринбурге, в «Главном проспекте». Это будет ретроспективная выставка моих произведений – начиная с 90-х и до сегодняшнего времени. Покажем картины, которые находятся в частных коллекциях – Дмитрия Пумпянского, Андрея Козицына, Сергея Макарихина и других. Открытие должно состояться уже в январе.

Опубликовано в № от 16.12.2022