Музей истории Екатеринбурга выпустил путеводитель по Химмашу

По мнению авторов, Химмаш сегодня ассоциируется у екатеринбуржцев с неоклассической архитектурой, которую можно увидеть на главной улице Грибоедова. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Путеводитель по Химмашу, который выйдет тиражом в 500 экземпляров, содержит фотографии и документы, опубликованные впервые. Эта брошюра— третий среди подобных справочников по районам уральской столицы.

Ранее Музей истории Екатеринбурга выпустил путеводители по Эльмашу и Уралмашу. Авторы издания, посвященного Химмашу, — историки Ксения Пименова, Александр Думчиков и Николай Корепанов, а научным консультантом выступила Наталья Лазукова.

По мнению авторов, Химмаш сегодня ассоциируется у екатеринбуржцев с неоклассической архитектурой, которую можно увидеть на главной улице Грибоедова.

"Старинный железоделательный завод, речной и дирижаблепорт, гигант первых пятилеток, рабочий поселок, модернистский соцгородок, современный микрорайон — все это "лица" микрорайона Химмаш на разных исторических отрезках. <...> При этом за скобками, как правило, остаются Нижнеисетский детский дом, химмашевский МЖК, "самостроевские" дома, многочисленные произведения монументального искусства, созданные заводскими художниками, а еще — десятки и сотни историй, рассказанные его жителями. Все эти сюжеты и свидетельства вплетаются в общее повествование, делая историю микрорайона объемнее, значительнее, сложнее", — говорится во вступлении к путеводителю.

Презентация новой брошюры состоится 18 декабря в 16:00 в Музее истории Екатеринбурга. Путеводитель будет доступен в сувенирных лавках музея и Водонапорной башни, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.