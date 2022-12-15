«Деревенские будни» покровской «Радуги»

Кадр из ролика "Деревенские будни"/ Всероссийский конкурс "Талантливая Россия"

Клуб из поселка Покровск-Уральский (Североуральский городской округ) занял второе место в конкурсе «Талантливая Россия», в номинации «Оригинальный жанр». Корреспондент «Облгазеты» Пётр КАБАНОВ рассказывает о коллективе.

Клуб с вовсе не северным названием «Радуга» в Покровск-Уральском (для местных – просто Покровск) открылся не то в начале 40-х, не то в начале 50-х прошлого столетия. Точную дату найти оказалось невозможным. Театр миниатюр – ровесник нынешнего века. Он родился в «Радуге» в 2000 году. Ну какой поселок без клуба? Ответ однозначный – никакой. Дом культуры тут как оазис в пустыне. Это не преувеличение. Он место притяжения, где кипит жизнь. Место силы. Для старого и молодого.

В таких местах, что не секрет, по большей степени всё держится на энтузиазме отдельных людей. Или человека. А дальше уже кому на что хватит сил. Директор клуба «Радуга» Елена Дементьева, например, в какой-то момент увлеклась ростовыми куклами.

– Я очень давно купила ростовую куклу для личных нужд, – рассказала Елена Дементьева. – А потом пошло, пошло, и с ума с ними сошла (смеется). Теперь у меня почти 30 штук. И на работе с ними, и дома, и на праздниках городских – везде. Мне это нравится. Да и они выручают нас. Вот, например, решили проблему с Дедом Морозом – мужчин-то у нас мало, поэтому используем ростовую куклу. А в 2016 году создали кружок. Ростовые куклы, кстати, мы берем в Екатеринбурге. В той же творческой мастерской, которая готовит куклы для «Уральских пельменей».

Ростовые куклы, как ни странно, привлекли не только детей, но взрослых. В Театре миниатюр работают две группы: в детской занимаются 11 человек, во взрослой – семь. Для небольшого поселка весьма неплохо.

– Со взрослыми собираемся примерно раз в неделю. Если дело к празднику – то чаще. Но со взрослыми проблемы – их мало, – выдыхает Елена Дементьева. – На первой записи, которую оправляли на конкурс «Талантливая Россия», в одной кукле – уборщица из клуба, во второй – рабочий по обслуживанию. Они у меня постоянно выступают (смеется). Озвучиваю одного героя я, а второго – муж уборщицы. У него тембр такой необычный, выручает нас на озвучке. Поэтому как можем, так и работаем… У нас же поселок, население небольшое.

Но Елена Дементьева говорит, что старается участвовать во всех конкурсах, о которых узнаёт. Вот так и решили отправить свое видео на «Талантливую Россию». Взяли сценку «Деревенские будни», которую уже когда-то давно написали, переделали текст. Сюжет, в общем, вполне жизненный – дед и бабка вспоминают свою молодость. В итоге решают тряхнуть стариной и посещают сельскую дискотеку, где танцуют под «Руки вверх». Ролик прошел во второй тур и в финальном голосовании в номинации «Оригинальный жанр» уступил лишь заслуженному коллективу народного творчества, ансамблю народной музыки «Веселуха» из Красноярского края.

Снимали, кстати, «Деревенские будни» в мини-музее «Русская горница», который находится там же, в клубе «Радуга».

– «Русская горница» – это наша гордость. Этот музей был создан в начале 2000-х, – добавила Елена Дементьева. – Я работала раньше в другом сельском учреждении культуры, и там был тоже музей. Потом, когда меня перевели сюда, в Покровск, я сделала такую же комнату-горницу. В 2011 году РУСАЛ объявил конкурс грантов, и мы решили поучаствовать. Написали проект – мини-музей «Русская горница». Выиграли и на полученные деньги сделали ремонт, обустроили по-новому нашу горницу. Появилось больше экспонатов, люди стали приходить, что-то приносить, интересоваться. И теперь это уже настоящий музей с предметами русской старины и не только.

– А как ваш коллектив отреагировал на призовое место в конкурсе? – вопрос Елене.

– А я нашим еще никому не сказала! Держу в секрете. Мне еще самой не верится