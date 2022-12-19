МТС оцифровала работы известного екатеринбургского фотографа

Столетний первомай ЗИК (1986 год), автор: В.А. Казаков

МТС и Екатеринбургская академия современного искусства (ЕАСИ) открывают первую фотовыставку в пространствах реконструируемого Центра Культуры Орджоникидзевский

Выставка «Уралмаш. Вчера – Сегодня» состоит из работ известного екатеринбургского фотографа Владимира Казакова. Экспозиция охватывает весь творческий путь Казакова с конца 70-х годов прошлого века до наших дней и рассказывает историю самого ДК, «завода заводов» - УЗТМ и жилого района Уралмаш.

Пр. Орджоникидзе весна (1989 год) Фото: В.А. Казаков

Кураторы ЕАСИ выбрали для выставки более 200 работ мастера. МТС взяла на себя техническую сторону проекта. Старые негативы и снимки были оцифрованы, проведена цветокоррекция и осуществлена профессиональная печать фотографий. Кроме того, создан цифровой архив фотонаследия Владимира Казакова, который будет храниться в ЕАСИ.

Снег на Уралмаше (16-11-1986 год) Фото: В.А. Казаков

Фотовыставка «Уралмаш. Вчера - Сегодня» стала первым выставочным проектом в обновленных стенах ДК УЗТМ по адресу Бульвар Культуры,3/Красных партизан,9. Капитальный ремонт памятника архитектуры конструктивизма, построенного в 1929-35 гг по проекту советских архитекторов Валерия Парамонова и Моисея Рейшера, при участии представителя всемирно известной немецкой архитектурной школы Баухаус Белы Шефлера, ведётся уже несколько лет и будет закончен в первой половине 2023 года. Однако часть пространств ДК уже функционирует и доступна для посещения. Попасть на выставку, а заодно посмотреть «новые-старые» интерьеры конструктивистской фабрики-кухни все желающие могут бесплатно.

Фестиваль Карнавал (15-07-1987 год) Фото: В.А. Казаков

«С творчеством Владимира Казакова знакомо, наверное, большинство екатеринбургцев. Сорок лет его снимками сопровождались газетные публикации обо всех сколько-нибудь значимых городских событиях. А сегодня его работы получили вторую – цифровую молодость. Созданный МТС в 2022 году аудиогид «Городские легенды. Уралмаш» также проиллюстрирован в мобильном приложении МТС Live фотографиями этого мастера. Формирование цифрового архива фотографа и создание выставки его работ, позволит сохранить уникальные свидетельства о почти полувековой истории самого индустриального района Екатеринбурга», – рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Бульвар Культуры УЗТМ Фото: В.А. Казаков

Владимир Александрович Казаков родился 12 декабря 1956 года в городе Свердловск. В 1972 году окончил школу № 68, работал на Уралмаше фрезеровщиком. Фотографией стал заниматься с 1975 года. Профессионально стал работать с 1979 года на УЗТМ фотолаборантом. Первым печатным изданием для него стала газета «Калининец». В дальнейшем работал в газетах: «Верх-Исетский рабочий», «Свердловские новости» («Екатеринбургская неделя»), «Областная газета», «Московский комсомолец МК-Урал», «На Смену», «Трасса» (Уралтрансгаз). Закончил карьеру там же, где и начинал, в газете «Калининец» в 2019 году. Лауреат российских и международных фотоконкурсов. Его фотоработы находятся в частных коллекциях в городах: Сан-Хосе, Вейтенберг, Рюдермарк, Прага, Париж, Вильжуиф, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и других.

Пашкевич Игорь Львович (1985 год) Фото: В.А. Казаков

Проект «Городские легенды» направлен на поддержку и развитие внутреннего туризма посредством активного вовлечения местных жителей в создание цифровых сервисов с уникальным контентом. С участием широкой аудитории, в том числе городских активистов, краеведов, историков, журналистов, в рамках проекта создаются мобильные аудиогиды с фокусом на достопримечательностях, лучше всего раскрывающих колорит и особенности каждого города, — тех местах и событиях, которые знают и ценят местные жители. Маршруты экскурсий предназначены для самостоятельного знакомства с городами России с помощью смартфона и доступны для бесплатного пользования на ведущих туристических онлайн-платформах. Проект реализуется компанией МТС с 2019 года. В 2021 году социально-просветительская программа МТС «Городские легенды» получила Creative Grand Prix, а также стала лауреатом номинации «Продвижение территорий» ведущей международной премии в области коммуникаций PROBA.