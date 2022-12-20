Календарь креативных проектов на 2023 год составили в Свердловской области

Некоторые из презентованных проектов пройдут в стенах "Домны". Фото: департамент информполитики Свердловской области

В креативном кластере "Домна" в Екатеринбурге 20 декабря презентовали проекты различных творческих объединений. Они попадут в календарь креативных проектов на 2023 год, а также получат поддержку в реализации.

Шоумен и член команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков предложил провести фестиваль творчества и юмора Project Culture Fest. В мероприятии будут принимать участие артисты из разных стран. Продюсер Евгений Горенбург выступил с идеей сделать в Екатеринбурге международный книжный фестиваль "Красная строка". В свою очередь директор института радиоэлектроники и информационных технологий Илья Обабков презентовал замысел создания креативного IT-кластера.

Часть проектов пройдет в стенах "Домны", где в 2022 году состоялось более 120 мероприятий и встреч.

"Пространства кластера посетило более 4 тысяч человек. Весной откроется вторая очередь "Домны", а это еще порядка 1,5 тысяч квадратных метров, что позволит нам провести еще больше мероприятий. Сегодня положено начало взаимодействию, которое вырастет в новые совместные проекты творческих объединений, музыкантов, дизайнеров, event-индустрии и других креаторов", — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов оказывают поддержку кластеру "Домна".

Основной целью этого пространства является содействие в развитии креативных индустрий. Инфраструктура кластера позволяет производить изделия, совершенствовать их и продавать. В нее входят в частности студия фото- и видеопродакшена, магазин крафтовых товаров, коворкинг, выставочная галерея и лекторий.