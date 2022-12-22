Александр Высокинский: «Финал ЧМ по футболу смотрели вместе с сыном – болели за Аргентину»

Рисунок Максима Смагина

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Александр Высокинский, сенатор Российской Федерации от Свердловской области, глава Екатеринбурга с 2018-го по 2020-й год.

23–24 декабря. 19:00. Disco-хит с большим оркестром

– Мне кажется, что для школьных каникул в филармонии это очень правильный формат. Классическая музыка – вечна, и, для того чтобы привлекать к ней молодое поколение, показывать им совершенно новые горизонты культуры, нужно искать необычный подход. Поэтому на такой концерт, считаю, надо сходить. Если говорить о моих личных предпочтениях, то я «фанат» группы «Чайф». А еще в техникуме мы учились вместе с Сергеем Бобунцом, и творчество группы «Смысловые галлюцинации» тоже мне нравится. Особенно их концерты - там всегда очень хорошая атмосфера. Кстати, Сергей – активный участник нашего движения в поддержку Северного флота, несколько раз мы делали концерты «Смысловых галлюцинаций» для моряков-подводников и их семей. Надеюсь услышать в будущем в исполнении Уральского филармонического оркестра композиции уральских групп.

Уральский академический филармонический оркестр под руководством Алексея Доркина и вокалистка Ирина Макарова исполнят композиции из репертуара Уитни Хьюстон, Тины Тёрнер, Lady Gaga, Ларисы Долиной. Формат – новогодний концерт за столиками. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38).

24–25 декабря. 12:00, 16:00. Шоу «Клоун»

– Любить цирк меня научил еще Анатолий Марчевский, благодаря дружбе с этим великим человеком, в цирке бываю достаточно часто. И вашим читателям тоже советую, это прекрасное времяпрепровождение с детьми.

Масштабный проект Московского цирка на Цветном бульваре, посвященный 100-летию со дня рождения легендарного Юрия Никулина. Адрес: Ельцин Центр (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 43).

22 декабря. 19:30. Выставка «Девять жизней Дома печати»

– Конструктивизм – жемчужина нашего города. Очень важно сохранить эти объекты. То, что авторами являются сами горожане говорит о том, что екатеринбуржцы ценят и любят эти здания. Выставка любопытная, тем более что посвящена она одному из главных конструктивистских символов Екатеринбурга.

Открытие первой народной выставки, авторами которой являются сами горожане. Экспозиция посвящена бывшему зданию типографии «Уральский рабочий». Адрес: Центр авангарда (Екатеринбург, ул. Ленина, 52).

22, 27, 29 декабря. 18:30. 24 декабря. 18:00. Рождественский концерт

– Хорошее семейное мероприятие, взял на заметку. Тем более что в этом театре не был давненько, а по семейной традиции на Новый год заранее мы с супругой еще ничего не планировали.

В программе: фрагменты опер «Снегурочка», «Иван Сусанин», «Медея», «Бал Маскарад», балетов «Лебединое озеро», «Кармен» и др. Адрес: «Урал Опера Балет» (Екатеринбург, проспект Ленина, 47).

27 декабря. 19:00. «Уралмаш» – «Динамо» (Владивосток)

– За баскетболом слежу, мы поддерживаем школу имени Александра Канделя. Это был великий баскетболист, игрок «Уралмаша», известный на всю страну. Думаю, в 1/8 Кубка России всех зрителей ждет красивая и зрелищная игра! Но мой вид спорта – хоккей. Правда, давно уже не выходил на площадку, о чем сильно жалею. Думаю, все-таки рано или поздно вернусь на лед. Когда получается выбраться, обязательно бываю на играх – и в Екатеринбурге, и в Москве. Ну и, естественно, следил за чемпионатом мира по футболу. Финал смотрели вместе с сыном – болели за Аргентину. Мы все помним, как Екатеринбург принимал ЧМ-2018, но каждый следующий чемпионат мира проходит уже с новыми технологиями. Поэтому было интересно посмотреть на то, как чемпионат организовал Катар. У них точно есть чему поучиться.

1/8 финала Кубка России по баскетболу. Адрес: ДИВС (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3).

С 29 декабря. Фильм «Елки-иголки»

– В плане кино я поклонник классики. В Новый год смотрю вечные фильмы – «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман». Понятно, что мы их знаем практически наизусть, но все равно каждый раз находишь что-то новое – выражения, образы. Однако наши кинематографисты не теряют надежды пополнить этот традиционный для россиян список.

Молодая девушка в последний день уходящего года попадает в круговорот неожиданных событий – забирает в аэропорту чужого дядю из Чикаго, встречает таинственного незнакомца, убегает от бандитов, доставляет елки и многое другое. В ролях: Алина Алексеева, Гарик Сукачёв, Павел Прилучный. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

«Свой выбор» – Я бы рекомендовал вашим читателям взять всю семью и сходить в Музей военной и гражданской техники УГМК, в Верхней Пышме. На сегодняшний день это один из лучших в мире музеев. А технические музеи я знаю хорошо, давно этой темой увлекаюсь. И чем больше детей туда придет, чем больше потом станет хороших инженеров!

Опубликовано в №236 от 22.12.2022