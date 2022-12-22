В 2023 году откроют второе крыло креативного кластера "Домна"

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал о планах "Домны" на 2023 год. Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге подвели итоги работы креативного кластера "Домна" (ул. Вайнера, 16), а также обозначили планы работы на 2023 год. За шесть месяцев в "Домне" провели 120 мероприятий, а пространство посетило около 4 000 человек.

Кластер "Домна" — проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), который реализуется при поддержке губернатора Свердловской области и главы Екатеринбурга. Он открылся в мае 2022 года.

Планируется, что в следующем году будет запущена вторая очередь кластера — левое крыло (в мае было открыто правое, площадью 1 054,3 квадратных метра). Подразумевается, что появятся залы на 50, 100 и 200 посадочных мест. Будут организованы пространства-трансформы для проведения выставок и конференций. Одновременно присутствовать в "Домне" смогут до 400 гостей.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, сейчас во второй части идет ремонт. Запустить часть блока смогут в начале марта 2023-го. Полностью реконструкцию пространства хотят завершить к концу следующего года.

Кроме того, в следующем году хотят провести уже около 300 мероприятий. В "Домне" ожидают, что посетить пространство смогут почти 15 000 человек.

"Творческое предпринимательство в Свердловской области традиционно развито, — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. — Правительством РФ поставлены амбициозные задачи: к 2030 году увеличить вклад в ВВП творческих и креативных индустрий, а также увеличить количество занятых в этих сферах до 15 %. В регионе есть определенные успехи. Во многом благодаря той сети креативных кластеров, которая несколько лет развивается на базе СОФПП. Это в первую очередь пространство "Домна". Оно объединяет вокруг себя достаточно большое количество проектов: "Арт-резиденцию" в поселке Черноисточинск, "Лето на Заводе" в Сысерти, кластер "Самородок" в Нижнем Тагиле, а также "НИТИ х НИТИ" на Арамильской суконной фабрике. Задачи на 2023 год амбициозные".

Читайте подробнее о проектах различных творческих объединений, которые попадут в календарь креативных проектов на 2023 год.