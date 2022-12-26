Фото: Полина Зиновьева

В Екатеринбурге подвели итоги работы креативного кластера «Домна», а также обозначили планы работы на 2023 год. За шесть месяцев в «Домне» провели 120 мероприятий, а посетили пространство около 4 000 человек.

«Домна» – проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), который реализуется при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и главы Екатеринбурга Алексея Орлова. Кластер на улице Вайнера, 16 открыли в мае текущего года в бывшем доходном доме купцов Дмитриевых, построенном в XIX веке. До революции в этом доме располагался универмаг братьев Агафуровых - видных предпринимателей тех лет, общественных деятелей и благотворителей.

Агафуровы подходили к своему делу прогрессивно, что позволило им стать весьма успешными не только в Екатеринбурге, но и далеко за его пределами. На прошлой неделе, когда в «Домне» подводили итоги, на встречу приехали потомки семьи. Так, правнук Зайнетдина Агафурова Бадри Девишев специально прилетел из Санкт-Петербурга.

– Я с удовольствием посетил дом, где находился легендарный магазин братьев Агафуровых, – рассказал Бадри Девишев. – Последний раз в Екатеринбурге я был в 2018 году. На этом месте еще ничего не было. А сейчас меня провели по всей территории второго этажа, которая отреставрирована, и я впечатлен – проделана огромная работа. Рад, что создано пространство, где могут совершаться различные творческие вещи, в том числе, с участием детей. Есть такой писатель – Джек Финней. Он описывал путешествия во времени. Ему достаточно было окунуться в аутентичную атмосферу, окружить себя вещами той эпохи, куда он хотел попасть. Вот и я испытываю похожее чувство, глядя на эти стены, потолки, перекрытия. Очень рад, что память об Агафуровых сохраняется. Для меня это много значит.

Сейчас «Домна» занимает лишь часть второго этажа здания. Планируется, что в следующем году будет запущена вторая очередь кластера – левое крыло (в мае было открыто правое, площадью 1054,3 квадратного метра). Подразумевается, что появятся залы на 50, 100 и 200 посадочных мест. Будут организованы пространства-трансформеры для проведения выставок и конференций. Одновременно присутствовать в «Домне» смогут до 400 гостей.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, сейчас во второй части идет ремонт. Запустить часть блока смогут в начале марта 2023-го. Полностью реконструкцию пространства хотят завершить к концу следующего года. Более того, в «Домне» в 2023-м хотят провести уже около 300 мероприятий и ожидают, что посетить пространство смогут почти 15 000 человек.

– Правительством РФ поставлены амбициозные задачи к 2030 году увеличить в три раза вклад в ВВП творческих и креативных индустрий, а также увеличить количество занятых в этих сферах до 15 процентов, – отмечает заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. – В нашем регионе есть определенные успехи. Во многом – благодаря той сети креативных кластеров, которые несколько лет развиваются на базе СОФПП. Это, в первую очередь, пространство «Домна». Оно объединяет вокруг себя достаточно большое количество проектов. «Арт-резиденцию» в поселке Черноисточинске, «Лето на заводе» в Сысерти, кластер «Самородок» в Нижнем Тагиле, а также «НИТИ х НИТИ» на Арамильской суконной фабрике. Задачи на 2023 год амбициозные.

Своими планами на будущее поделились и перечисленные Дмитрием Иониным креативные площадки. Так, представители «Арт-резиденции» в поселке Черноисточинске (Горноуральский ГО) заявили о глобальных планах стать местом силы для уральских творцов.

– Если у вас есть идея – наша площадка вам подходит. Мы одновременно можем принять 4 000 человек, – рассказал event-директор «Арт-резиденции» Константин Попов. – Можно проводить ярмарки, музыкальные и театральные фестивали. Думаем, что подойдем и для событийного туризма.

Кластер «НИТИ х НИТИ», расположенный на бывшей Арамильской суконной фабрике, в следующем году хочет провести фестиваль-конкурс «Красный платок в ремесленной истории Урала», а также большой Fashion-weekend на фабрике. 18 мая также планируется открытие музейной экспозиции.

Завершал выступление Ян Кожан – директор Агентства развития Сысерти, идейный вдохновитель популярного проекта «Лето на заводе». Ян решил не представлять итоги, а выразил свои мысли о развитии и будущем креативной индустрии на Урале.

– Мы в своей команде загадали на следующий год такое слово – «систематизация», – сказал Ян Кожан. – Мы научились делать какие-то проекты, вещи, но так не будет вечно. Мы должны готовиться. Должна работать некая общая система, которая будет воспитывать новых и новых людей. Креативность – это навык, который можно развивать. И это в наших с вами силах.

Добавим, что СОФПП также объявил конкурс на организацию событий. На одно мероприятие фонд готов выделить до 500 тысяч рублей.

– Участие в конкурсе могут принять как сами кластеры и пространства, так и творческие проекты, которые будут реализованы на их площадках, – пояснил директор СОФПП Валерий Пиличев. – Таким образом, будет организована поддержка всех элементов креативной сферы: площадки проведут мероприятия, креаторы смогут реализовать свои идеи, усилить бизнес и повысить узнаваемость брендов, а для населения городов будут созданы привлекательные события.

Заявки будут принимать с 9 января по 10 февраля 2023 года, а отбор проектов экспертной комиссией пройдет с 13 по 24 февраля.