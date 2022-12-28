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Культура
28 декабря 2022, 14:20

"ВКонтакте" профинансирует медиапроект министерства культуры Свердловской области

  Валерия Белякова
Портал "Культура Урала"

Интернет-проект "Культура Урала" получил грант в миллион рублей от соцсети "ВКонтакте". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Грант в миллион рублей от социальной сети "ВКонтакте" получил интернет-проект министерства культуры Свердловской области – "Культура Урала", сообщили в департаменте информационной политики региона.

Интернет-путеводитель посвящен культурной жизни Среднего Урала. На портале можно узнать информацию о театральных проектах и культурных инициативах, которые реализуются в регионе. Главная задача интернет-проекта — формирование единого информационного пространства в сфере культуры Свердловской области.

"Эта победа в очередной раз показала, как важно отслеживать все возможности и подавать заявки на всевозможные конкурсы. Ведь даже небольшая сумма может быть потрачена с большой пользой", — заявила руководитель регионального ресурсного центра в сфере культуры Наталья Клещева.

Средства гранта планируют перечислить на счет рекламного кабинета сообщества "Культура Урала" в социальной сети. Деньги будут направлены на продвижение авторских материалов. Среди инициатив — видео- и аудиосказки от уральских писателей, микроэкскурсии, тематические подкасты и стримы со знаковых мероприятий.

"Наша задача — привлечь молодых интеллектуалов от 25 до 35, которые интересуются культурной жизнью и состоят в тематических сообществах внутри региона и в ближайших регионах. Они составляют костяк аудитории, которой важно лучше разбираться в своей региональной культуре", — рассказал редактор портала Максим Кривенцев.

Отметим, что портал "Культура Урала" разделил победу с такими учреждениями, как Мариинский театр, Московская филармония, музей-заповедник "Казанский кремль", Музей русского импрессионизма, Музей Фаберже.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открыли выставку "Свердловск. Именной указатель".

Областная газета Свердловской области

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