Встаем с дивана: куда пойти и что посмотреть в новогодние каникулы

Фото: Полина Зиновьева

Уже завтра наша страна погрузится в продолжительные выходные. В России Новый год принято отмечать за семейным столом, но не все же девять дней наслаждаться салатами и смотреть «Голубые огоньки». Для тех, кто предпочитает активный культурный и спортивный отдых, рассказываем, какие мероприятия стоит посетить в Екатеринбурге и области.

Для детей

1. ЭКСПОЕЛКА 2023

«Екатеринбург-ЭКСПО» (Екатеринбург, Экспо бульвар, 2)

С 1 по 8 января.

Все новогодние каникулы в «Екатеринбург-ЭКСПО» ждут гостей на разнообразные новогодние представления. Для маленьких зрителей приготовили спектакли «Елочка и ее друзья», «Чудеса случаются», «Ми-ми-мишки», «Три кота: МегаЕлка» и «Буба: КосмоЕлка». Последняя постановка, пожалуй, самая яркая. Построена она на взаимодействии артистов со зрителем, каждому на время спектакля выдается светодиодный браслет, с помощью которого ребята будут влиять на сюжет, помогать Бубе. В программе – лазерное и неоновое шоу, элементы циркового представления, парад звезд, планет и метеоритов. В этом спектакле можно будет поучаствовать 2 января. Также на территории «ЭкспоЕлки» работают парк аттракционов и ледовый городок.

2. Встреча с Урал Морозом

Парк Сказов (поселок Арамиль, ул. Парк Сказов, 1).

С 1 по 8 января.

Одним из самых ярких новогодних приключений может стать поездка в Парк Сказов в гости к главному зимнему волшебнику нашего региона – Урал Морозу. Организаторы предлагают три праздничные программы – «Фабрика новогодних чудес», «Сказка водит хоровод» и «Рождественская елка». Участников ждут представление в Тронном зале Дворца с Урал Морозом и его внучкой Капелью, подвижные игры и танцы со сказочными героями. В качестве подарков ребята получат настольную игру по мотивам Парка Сказов и леденец.

3. «Новогодняя сказка» Юрия Куклачёва

Окружной Дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27).

Со 2 по 5 января. В 12:00 и 15:00.

В этом году в новогодние каникулы в Екатеринбурге пройдут гастроли московского Театра кошек. Юрий Куклачев представит «пушистый» спектакль «Новогодняя сказка», в который вошли лучшие цирковые номера с участием домашних животных и выступления клоунов. Всего в шоу «Новогодняя сказка» принимают участие 30 кошек и собак.

4. «Восточная сказка» и «Волшебный сундучок Деда Мороза»

Екатеринбургский театр юного зрителя (ул. К. Либкнехта, 48).

«Волшебный сундучок Деда Мороза». Со 2 по 7 января. 11:00, 14:00, 17:00. 8 января. 11:00 (Малый зал)

«Восточная сказка». Со 2 по 7 января. 11:00, 14:30, 18:00. 8 января. 11:00 (Большой зал)

В ТЮЗе для ребят предлагают сразу две новогодние постановки. Первая создана по мотивам арабских сказок. Собиратель древних преданий Катиб поведает историю о юноше с добрым сердцем по имени Али, который внезапно разбогател. Тогда-то его и прозвали уважительно Али-Бабой, но не из-за богатства, а потому, как мудро он им распорядился, исполнив свою заветную мечту. Какую именно? Узнаете, если соберетесь в этот театр. Создатели спектакля настаивают, что интересно должно быть и детям, и их родителям.

Вторая сказка – о потерянном сундучке. Много лет назад Дед Мороз подарил жителям деревни Зверюшкино волшебный сундучок, в котором под Новый год для всех зверят сами собой появляются подарки, исполняющие их заветные желания. Но накануне праздника разбойники сундучок похищают, а дальше, конечно, начинается самое интересное.

5. Новый год в Театре кукол

Екатеринбургский театр кукол (ул. Д.Н. Мамина Сибиряка, 143)

Со 2 по 8 января.

Екатеринбургский кукольный театр к празднику подготовил три постановки. Первая из них – «Письмо дедушке Морозу» – для самых маленьких зрителей – от двух лет. Это история о девочке Маше, которая очень хотела попасть на Новый год, но перед самым праздником простудилась и заболела. Вся надежда только на желание в письме Деду Морозу и его помощников.

Еще две постановки рассчитаны уже на ребят от 6 лет. Это спектакль 2021 года – «Снежная королева», а также премьера – «История в сказочном лесу» от режиссера Николая Бабушкина. По сюжету дом, где живет маленький Гном, давно покинут хозяевами. Гном страдает от одиночества, но однажды сильный порыв ветра срывает табличку с надписью «Продается дом» и, вместе с колпачком Гнома, уносит в неизвестном направлении. В этот момент начинаются главные приключения маленького персонажа.

Для взрослых

Сцена из спектакля "Здравствую, папа, Новый год"

1. «Сорочинская ярмарка»

«Коляда-театр» (Екатеринбург, пр. Ленина, 97).

31 декабря. 18:00, 7 января. 20:00.

В репертуаре «Коляда-театра» с успехом идут спектакли «Ревизор», «Женитьба», «Мертвые души», «Старосветская любовь», «Иван Федорович Шпонька и его тетушка», «Тарас Бульба». А в начале зимы состоялась еще одна премьера по произведениям Николая Гоголя - «Сорочинская ярмарка». Режиссер и автор инсценировки – Николай Коляда. В спектакле заняты Олег Ягодин, Василина Маковцева, Константин Итунин и другие артисты. Отличный вариант для создания новогоднего и рождественского настроения.

2. Концерт группы «Курара»

Клуб «Фабрика» (Екатеринбург, пер. Центральный рынок, 6).

1 января. 19:00.

По традиции, которой уже немало лет, любители рока и альтернативной музыки смогут открыть год с одной из самых известных современных уральских групп – «Курарой». Коллектив исполнит свои главные хиты: «Насдвое», «Так оно и будет», «Надо больше хорошего», «Курара Чибана» и другие.

3. Новогодняя прогулка с группой «Изумруд»

Свердловский театр музыкальной комедии (Екатеринбург, пр. Ленина, 47).

2 января. 19:00.

Ансамбль народных инструментов «Изумруд» приглашает отправиться в новогоднее путешествие по столицам мира. Во время прогулки гости узнают, как отмечают праздник в разных уголках нашей планеты, окунутся в музыкальный мир символов нашего Нового года – композиции из фильмов «Ирония судьбы» и «Карнавальная ночь». Также в программе премьеры и лучшие «изумрудные» хиты.

4. День валенка

Село Арамашево (Алапаевский район).

6 января.

В Арамашево накануне Рождества ждут гостей на празднование Дня русского валенка. В программе: экскурсия по селу с посещением Арамашевского краеведческого музея, деревенская ярмарка, народные песни в исполнении фольклорных коллективов района и области, конкурсы и зимние забавы, естественно – мастер-классы по валянию валенок, катание на санях и многое другое. Весь день будет работать фотозона и сувенирная лавка. А каждому, кто придет на праздник в валенках – гарантирован приз. Кроме того, для верующих будет открыт святой источник «Крещенский», где можно будет набрать воды – главное, не забыть взять с собой тару.

5. «Здравствуй, папа, Новый год!»

Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

6 января. 19:00.

Спектакль по пьесе Олега Антонова, которая в свое время легла в основу фильма «Сирота казанская». За ее постановку взялся режиссер, продюсер, и, конечно же, любимый многими актер Александр Семчев. Также в антрепризе заняты известные артисты: Анатолий Васильев, Андрей Леонов, Александр Пашков, Сергей Рудзевич и Ольга Лифенцева.

СПОРТ

Фото: Пресс-служба "Уралмаша"

Матч «Автомобилист» – «Авангард»

КРК «Уралец» (Екатеринбург, ул. Большакова, 90).

3 января. 16:30.

Хоккейный клуб «Автомобилист» начнет новый год с домашнего матча против «Авангарда». Екатеринбургская команда в этом сезоне демонстрирует хорошую игру и отличные результаты: «шоферы» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ. Матчи «Автомобилиста» и «Авангарда» всегда отличаются россыпью голов: в последних шести очных встречах команды забрасывали минимум четыре шайбы. Поэтому зрителей ожидает яркая игра, которая станет украшением новогодних праздников.

Финал личного чемпионата России по мотогонкам на льду

Стадион «Металлург» (Каменск-Уральский, ул. Октябрьская,1).

4–5 января. 12:00.

Каменск-Уральский традиционно становится местом притяжения лучших спидвеистов страны в новогодние праздники. В этом году там пройдет второй этап финала личного чемпионата России по мотогонкам на льду, в котором сразятся сильнейшие гонщики. После первого этапа в общем зачете лидирует действующий чемпион страны – Никита Богданов из Уфы. В десятке также два представителя Каменска-Уральского – многократный победитель чемпионата мира Дмитрий Хомицевич и Владимир Фадеев, которые постараются на глазах родной публики улучшить свои позиции.

Уральская лыжная многодневка – кубок главы Екатеринбурга

База УСБ Динамо (Екатеринбург, Московский тракт, 12 км, 2), Уктус (Екатеринбург, ул. Зимняя, 27/2).

4–6 января.

В начале 2023 года состоится уникальное для региона событие – первая лыжная многодневка. Она будет состоять из трех этапов. Первые два пройдут на биатлонной базе «Динамо» на Московском тракте. 4 января спортсменам предстоит вечерний старт, начало которого запланировано на 18:10 (мужчины – 4 круга по 2,5 км, женщины – 3 круга по 2,5 км), а 5 января спортсмены преодолеют такую же дистанцию, но днем – старт в 12:00. Завершится гонка 6 января на Уктусе, где для участников будет приготовлен двухкилометровый подъем в гору, в конце которого будет финиш. Многодневка уникальна тем, что есть группа «Pro» для профессиональных спортсменов, но кроме того, 14 возрастных групп для любителей, куда может зарегистрироваться любой желающий. Можно испытать свои силы или просто понаблюдать за профессиональными спортсменами, в числе которых будут именитые лыжники и биатлонисты: Сергей Устюгов, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Сергей Турышев, Евгений Гараничев, Глеб Ретивых и Александр Логинов.

Матчи «УГМК» – «МБА» и «УГМК» – «Нефтяник»

ДИВС «Уралочка» (Екатеринбург, ул. Еремина, 3).

5 января. 17:00. 8 января. 17:00.

Екатеринбургская женская баскетбольная команда «УГМК» в конце декабря стала победителем Кубка России, в финале в упорной борьбе одолев московский «МБА». В начале января команды встретятся в столице Урала уже в рамках Премьер-лиги. «Лисицы» возглавляют турнирную таблицу, но московский коллектив отстает всего на одно очко. Кстати, по ходу прошлого сезона именно «МБА» прервал длительную беспроигрышную серию «УГМК» в чемпионате России, которая длилась аж 73 матча, так что противостояние с московским клубом для «лисиц» является принципиальным. А через несколько дней после этого екатеринбурженки проведут еще один домашний матч в Премьер-лиге, но уже против одного из аутсайдеров турнира – «Нефтяника».

Матчи «Уралмаш» – «Русичи» и «Темп-СУМЗ-УГМК» – «Тамбов»

8 января. 13:00. ДИВС «Уралочка» (Екатеринбург, ул. Еремина, 3). 8 января. 18:00. Спорткомплекс (Ревда, ул. Кирзавод, 2).

В заключительный день праздников возобновится мужская баскетбольная Суперлига. Обе свердловские команды – екатеринбургский «Уралмаш» и ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК» – идут в тройке сильнейших команд турнира и обе начнут 2023 год домашними матчами. «Уралмаш», лидирующий в чемпионате, примет у себя дебютанта турнира – клуб «Русичи». А «Темп-СУМЗ-УГМК» располагается на третьей позиции и сыграет в Ревде с «Тамбовом».