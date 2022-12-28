Пресс-секретарь свердловского омбудсмена подготовил выставку с эксклюзивными снимками

Выставка Виктора Вахрушева "С "Зенитом" и блокнотом" приурочена к его 65-летию. Фото: предоставлено Виктором Вахрушевым

Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Свердловской области Виктор Вахрушев открывает сегодня персональную фотовыставку, приуроченную к его 65-летию. На ней представлены несколько десятков снимков, сделанных в разное время, рассказал "Областной газете" автор работ.

"На выставке представлены снимки из далекого целинного совхоза Кустанайской области на севере Казахстана, откуда я родом. В свое время село осваивали свердловчане. Там есть серия снимков из жизни села. Есть фотографии с военной службы в армии, мне удалось тогда снять Бориса Ельцина. Есть серия снимков о стройотрядах, там есть Ирина Левина, которая была командиром медицинского отряда. Я нашему новому руководителю стройотряда большущий архив закачал черно-белых кадров на память", — поделился Виктор Вахрушев.

Фото: Виктор Вахрушев

Фото: Виктор Вахрушев

Автор выставки рассказал, что большой блок фотографий посвящен работе Аппарата уполномоченного по правам человека в Свердловской области, который существует в регионе уже 25 лет. Также будут представлены снимки из отдаленных территорий Среднего Урала.

Фото: Виктор Вахрушев

"Моя любовь — манси. Это самый большой раздел у меня получился. Я уже больше 25 лет по работе к ним езжу. Манси меня признали за своего, они говорят, что моя фамилия вогульская. Снимаю, как они шкуры заготавливают, бересту заготавливают, как справляют обряды. Эта серия получилась самая яркая. Манси очень добрые, их одежда и природа настолько великолепны, что я большую часть выставки посвятил им", — добавил Виктор Вахрушев.

Фото: Виктор Вахрушев

Фото: Виктор Вахрушев

Выставка "С "Зенитом" и блокнотом" откроется сегодня в 18 часов 30 минут в Музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл".

Напомним, ранее Виктор Вахрушев представил эксклюзивные фотографии, посвященные истории становления института уполномоченного по правам человека в Свердловской области.