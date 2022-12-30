Названы претенденты на премию главы Среднего Урала в области литературы и искусства

На победу в номинации "За значительный вклад в развитие культуры и искусства" претендуют 36 проектов в сфере литературы, кинематографии, анимации, театрального, изобразительного и музыкального искусства.
В перечне, в том числе, значатся мультимедийный проект "Ожившие картины", кинетический театр "Время Чудес", интернет-мюзикл "300-й сон" и несколько спектаклей, представленных разными театрами региона. Кроме того, на губернаторскую премию претендуют авторы литературных работ, живописцы и кинорежиссеры.
С полным списком претендентов можно ознакомиться на сайте министерства культуры Свердловской области. Как отмечают в департаменте информполитики региона, победителей выберет специальная комиссия. Итоговое заседание пройдет не позднее 20 марта 2023 года.
Напомним, премия губернатора Свердловской области учреждена в 1996 году и присуждается ежегодно. Она предполагает денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. На сегодняшний день лауреатами являются около 500 человек.
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