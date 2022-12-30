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Культура
30 декабря 2022, 10:27

Названы претенденты на премию главы Среднего Урала в области литературы и искусства

проект "Ожившие картины"

За время существования премии лауреатами стали около 500 человек. Фото: департамент информполитики Свердловской области

На победу в номинации "За значительный вклад в развитие культуры и искусства" претендуют 36 проектов в сфере литературы, кинематографии, анимации, театрального, изобразительного и музыкального искусства.

В перечне, в том числе, значатся мультимедийный проект "Ожившие картины", кинетический театр "Время Чудес", интернет-мюзикл "300-й сон" и несколько спектаклей, представленных разными театрами региона. Кроме того, на губернаторскую премию претендуют авторы литературных работ, живописцы и кинорежиссеры.

С полным списком претендентов можно ознакомиться на сайте министерства культуры Свердловской области. Как отмечают в департаменте информполитики региона, победителей выберет специальная комиссия. Итоговое заседание пройдет не позднее 20 марта 2023 года.

Напомним, премия губернатора Свердловской области учреждена в 1996 году и присуждается ежегодно. Она предполагает денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей. На сегодняшний день лауреатами являются около 500 человек.

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Областная газета Свердловской области

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