Эх, валенки: в Арамашево в 11-й раз отметили традиционный «Праздник валенка»

Фото предоставлено Арамашевским краеведческим музеем

Сегодня в селе Арамашево (Алапаевский район) уже в 11-й раз состоялись массовые гуляния в честь Дня валенка. На праздник собралось более тысячи человек, гости приехали из разных городов Свердловской области и всего Уральского федерального округа, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и даже Великобритании. Желающие смогли поучаствовать в мастер-классах по валянию маленьких валеночков, посетить выставку о возникновении и развитии пимокатного ремесла и, конечно же, сыграть в валеночную лотерею.

Организатором «Праздника валенка» является Арамашевский краеведческий музей. Из года в год его сотрудники готовят для жителей и гостей села увлекательную программу. И сейчас, как рассказали «Областной газете» в музее, мероприятие уже практически не нуждается в рекламе: те, кто хоть раз в нем поучаствовали, с удовольствием возвращаются снова.

– Каждый год мы проводим этот праздник. Даже число ни разу не меняли – всегда 6 января, несмотря на непогоду, а в прошлые года на пандемию, – делится с «ОГ» заведующая Арамашевским краеведческим музеем Лариса Доронина. – И каждый год в этот день на центральной улице нашего села можно увидеть непрекращающуюся вереницу машин. Население Арамашево – около 700 человек, а «Праздник валенка» ежегодно собирает минимум тысячу гостей.

Фото: предоставлено Арамашевским краеведческим музеем

В музее вспоминают, что самым посещаемым выдался 2019 год, тогда отдать дань традиционной русской обуви пришло и приехало более 3 000 человек. В этом году число хоть и чуть скромнее, но поражает география.

Вообще за 11 лет проведения мероприятия в Арамашево побывали жители Тюмени, Челябинска, Санкт-Петербурга, Владивостока и даже Чехии и Франции. Статистике организаторов можно верить безоговорочно, ведь ежегодно в самом начале гуляний они проводят перекличку среди гостей.

– Про нашу область мы уже ничего и не говорим – к нам едут из самых разных свердловских городов. В нынешнем году это Екатеринбург, Новоуральск, Нижний Тагил, Нижняя Тура и так далее, – отмечает Лариса Доронина. – Иностранцы тоже любят наш «Праздник валенка». К примеру, года два назад приезжал мальчик из Франции. Он был с бабушкой, которая живет в Екатеринбурге. Почему мы его запомнили? А он участвовал в нашей праздничной лотерее и выиграл главный приз – конечно же, валенки! В этом году тоже не обошлось без международного представительства – одна гостья приехала к нам из Лондона.

Кстати, в этом году победителями валеночной лотереи стали екатеринбуржцы.

Еще одна яркая традиция празднования Дня валенка – специальная акция для участников. Каждый, кто приходит в своих валенках, обязательно получает приз. Так, в этом году в валенки было обуто особенно много гостей, и организаторы раздали более 300 сладких призов. А для тех, кто еще не обзавелся традиционной русской обувью, работали две торговые точки, там можно было выбрать валенки на любой вкус.

Кроме того, участники праздника смогли сами попробовать себя в пимокатном деле: уже традиционно гостям предложили поучаствовать в мастер-классах по валянию сувенирных валеночков. И если в 2021 году за один день было сделано 200 пар, то в этом году уже более 250.

Еще одной изюминкой «Праздника валенка» стала выставка, посвященная пимокатному делу, основанная на материалах Арамашевского краеведческого музея и экспонатах, которые находятся в его коллекции.

Фото: предоставлено Арамашевским краеведческим музеем

В прошлом году на юбилейном – десятом – фестивале на территории Арамашевского краеведческого музея открыли импровизированный памятник валенку, с которым и в этом году смогли сфотографироваться все желающие. Фото: предоставлено Арамашевским краеведческим музеем