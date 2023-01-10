Выставка об истории Украины откроется в Екатеринбурге

В день открытия все экспозиции мультимедийного парка будут работать бесплатно. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Мультимедийная выставка "Украина. На переломах эпох" откроется 12 января в парке "Россия — Моя История. Свердловская область". Проект охватывает исторический период от Древнерусского государства до наших дней, объясняя в том числе причины современных событий.

Экспозицию в Екатеринбург привезли из Москвы, где ее впервые показали в Центральном Манеже в ноябре 2022 года. В открытии выставки участвовал президент России Владимир Путин. Он встретился с историками, общественными деятелями и представителями традиционных религий.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Все содержание этой выставки подтверждает точность и актуальность вывода Николая Михайловича Карамзина, что настоящее является следствием прошлого, прошедшего. На протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела", — заявил Владимир Путин.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Выставка расскажет о малоизвестных исторических фактах Новороссии. Посетители смогут узнать о происхождении слова "Украина", о периодах истории славянского мира, а также о том, какой ценой была освобождена Украина от немецко-фашистских захватчиков в Великую Отечественную войну.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В день открытия выставки — 12 января — все экспозиции мультимедийного парка можно посетить бесплатно, уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, ранее выставку с эксклюзивными снимками открыл в Екатеринбурге пресс-секретарь свердловского омбудсмена.