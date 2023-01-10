Театральный рекорд и 300 снов о Екатеринбурге: кто номинирован на премию губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства за 2022 год

Сцена из первого акта балета «L.A.D.» – «Три тихие пьесы» на музыку к кинофильму «Подмосковные вечера». Фото: пресс-служба театра «Урал Опера Балет».

Стали известны номинанты на премию губернатора Свердловской области в сфере литературы и искусства за 2022 год. Среди претендентов на награды – сорок авторов и творческих коллективов. Это писатели, музыканты, режиссёры, артисты, художники и общественные деятели.

Чей Онегин лучше

Рекордным по числу заявленных на премию работ выдался прошедший год для театральной сферы. На соискание наград выдвинуто сразу 16 постановок (для сравнения: за 2021-й – было девять, за 2020-й – восемь, за 2019-й – шесть). Причем, разнообразна и география, и жанровая палитра этих проектов. Так, на награду претендует кинетический театр «Время чудес». Речь идет об «оживающих» под бой курантов персонажах – Петрушке и его братьях из разных стран – на фасаде Екатеринбургского театра кукол. Над сложным проектом работали почти 1,5 года, открыли кинетический театр год назад. Создатели этого почти волшебного театра уже были отмечены премией имени Татищева и де Геннина, и теперь заслуженно претендуют на еще одну награду.

Посоревнуются между собой и два «Евгения Онегина». Один из них от екатеринбургского театра «Урал Опера Балет». И это уже 12-я постановка «Евгения Онегина» на данной сцене. Новая опера режиссера Дмитрия Волкострелова построена на системе двойников героев – так в спектакле сходится век XIX и XXI, открывая для зрителей новые смыслы. Ещё одного «Евгения Онегина» представили на сцене Нижнетагильского театра кукол. Этой постановкой коллектив продолжил проект, посвященный русской классике. Спектакли «Отрочество» Толстого и «Ревизор» по Гоголю (оба – от режиссёра Юлии Батуриной) привлекли в театр новую аудиторию – молодежь и взрослых, и «Евгений Онегин» от Петра Васильева эту тенденцию укрепил.

Также театр «Урал Опера Балет» представлен в списке номинантов балетом «L.A.D.». Это масштабный, многосоставный проект на музыку Леонида Десятникова. В постановке задействована вся балетная труппа театра – 65 человек, а кроме того – камерный состав оркестра и хор Уральской консерватории. Музыкальным руководителем проекта является известный пианист и продюсер, постоянный исполнитель музыки Десятникова Алексей Гориболь. В качестве хореографов в Екатеринбурге работали Максим Петров, Максим Севагин и Андрей Кайдановский, за финальную часть спектакля взялся художественный руководитель балетной труппы нашего театра Вячеслав Самодуров. Этот балет номинирован в восьми категориях на главную театральную премию страны «Золотая маска».

В Год Дмитрия Мамина-Сибиряка, который прошел в Свердловской области, Нижнетагильский драматический театр, носящий имя писателя, взялся поставить довольно необычный материал – не столь известный рассказ Мамина-Сибиряка «Озорник» о непутевом деревенском мужичке Спирьке. Инсценировку сделала уральский драматург Ирина Васьковская, в качестве режиссера выступил худрук театра Игорь Булыгин. И получился у них спектакль о многонациональном уральском котле, в котором оказались башкиры, беглые раскольники, язычники и не только. Спирьку блистательно сыграл Юрий Сысоев, который вместе с режиссером выдвинут на премию.

Сцена из спектакля "Озорник". Фото: Пресс-служба Нижнетагильского драматического театра

Сразу два спектакля претендуют на награду от Екатеринбургского театра юного зрителя. Первый – это «Дуэль» по повести Чехова. Создавала постановку очень сильная команда, во главе с режиссером Анатолием Праудиным. Естественно, это произведение для более взрослой публики, возрастная рекомендация – 16+. Спектакль «Чучело» рассчитан на аудиторию младше – с 10 лет, хотя совершенно точно будет интересен взрослым. Эта работа создана по мотивам одноименной повестиВладимира Железникова. Многие помнят фильм Ролана Быкова в главных ролях с Юрием Никулиным и Кристиной Орбакайте. Перед постановщиками Екатеринбургского ТЮЗа стояла непростая задача – нет, конечно, не сделать лучше, но по-своему, с новыми акцентами, ведь в театр идет уже совсем другое поколение. И режиссеру Григорию Лифанову удалось найти ход, благодаря которому эта история стала и актуальной, и очень личной, как и для тех, кто на сцене, так и для тех, кто придет в зал.

Сцена из спектакля "Чучело". Фото: Павел Ворожцов

Еще одно произведение, занесенное в категорию «Театр», на театральных подмостках не увидишь. Это интернет-мюзикл от Сергея Пантыкина под названием «300-й сон». Несложно догадаться, что посвящен он грядущему 300-летию Екатеринбурга. Но отнюдь не историческая тема взята за основу – в центре сюжета молодой парень, который пытается найти себя и из неудачника стать успешным артистом. Съемки прошли в знаковых местах столицы Урала, а праздничная атмосфера создается финальной песней, которая, уверены, не раз прозвучит на торжествах в честь юбилея города.

От оживающей классики до советской битломании

В музыкальной сфере на соискание премии выдвинуто четыре проекта. Причем один из них тоже с легкостью можно было отнести в категорию «Изобразительное искусство». Ведь называется он «Ожившие картины» – зрителям предложили оценить сочетание шедевров русской живописи и музыки. Так, в Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина с помощью 3D-оборудования полотна художников – Васнецова, Кандинского, Коровина, Шишкина и других – переносят на экран и стены концертных залов, погружая публику в мир русского искусства.

– С одной стороны, нам хотелось разнообразить зрительскую аудиторию, с другой – реализовать накопленные идеи и с третьей – связать проект с народным искусством и нашими профессиональными коллективами, – отметила Марина Боровкова, директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина.

Любопытно, что «Ожившие картины» вышли не только за рамки одного вида искусства, но и за границы зала центра – необычные концерты также прошли в Нижнем Тагиле, Березовском, Челябинске и Кургане. Кроме того, интернет-портал «Культура РФ» организовывал прямую трансляцию с этого мероприятия. Всего же за довольно небольшой период концерт «Ожившие картины» посмотрели более 10 тысяч человек.

Сцена из концертной программы "Ожившие картины". Фото: предоставлено Уральским центром народного искусства

В разделе «Литература» за 2022 год выдвинуто восемь изданий, среди которых и сборник поэзии, и краеведческая литература, художественная проза. Одна из самых любопытных книг, которая будет интересна широкой аудитории, называется «Как мы любили «Битлз». Ее автора – Дмитрия Карасюка – часто называют архивариусом Свердловского рока, но тут он пошел дальше, решив вспомнить, как в 60-е весь мир (и конечно, СССР) накрыла волна битломании. В итоге же получилась не только история битломании в СССР, но практически летопись того поколения.

Еще одно издание, на которое точно стоит обратить внимание – «Утраченные храмы Свердловской области». Среди авторов – в том числе, архитектор, ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александр Долгов. Это история почти сотни храмов – от Екатеринбурга до небольших сел Свердловской области, которые не уцелели в революцию и информацию о которых авторы собирали по крупицам из старинных книг и архивных документов.

О русской эмиграции, Приполярном Урале и очарованном страннике

Киноискусство в списке номинантов представлено тремя документальными и одной анимационной работой. К примеру, на премию выдвинут мультфильм Анны Крицкой «Мамина пуговка» (студия «А-фильм»). В марте 2022 года картину представляли на самом крупном российском фестивале анимации – в Суздале, где режиссера отметили в категории «Лучший фильм для детей» за «виртуозную анимацию».

На стыке жанров сделана документальная работа «Поэзия рождения валенок» (Инновационный культурный центр). По большому счету, это кино о кино – а точнее, о том, как делался анимационный фильм «Валенки». Режиссеру Вадиму Шолохову не повезло – выход мультфильма совпал с самой активной фазой пандемии, когда и показать-то киноработу было негде. Но он придумал необычный ход, сделав еще и документальный фильм, который уже завоевал несколько наград на разных фестивалях.

Поборется за награду режиссер Марина Чувайлова, снявшая портретную документальную картину «Миры Майи» – о екатеринбургском поэте, режиссёре, историке культуры и педагоге Майе Никулиной.

Еще одна знаковая работа прошлого года – полнометражный фильм кинокомпании «СНЕГА» о русской эмиграции в Харбин и Шанхай и возвращении в Россию «Обретение Родины» режиссера Павла Фаттахутдинова. Этой работой, напомним, открывался фестиваль документального кино «Россия».

В разделе «Изобразительное искусство» – три номинанта. Первый – это Иван Бурлаков с серией живописных произведений «Урал Приполярный». Художник давно живет в Екатеринбурге, но родился на севере нашей области.

– Я жил в Серове, рядом лес, речка Каква, – рассказывал в интервью «ОГ» Иван Бурлаков. – Вдалеке силуэты гор. Мой учитель Сергей Кодолов и другие художники ездили на этюды по красивым местам, а меня, молодого, не брали с собой. Я видел их работы и чувствовал белую зависть. Жизнь среди такой красоты, конечно, откладывается в тебе. А потом возникает чувство, чтобы это всё, что ты накопил с самого детства, реализовать на холсте. Я горы видел разные, но наши горы, наши камни – теплее для души.

Серия «Урал Приполярный» собиралась несколько лет, но есть в ней и совсем новые картины.

– У Ивана Бурлакова большие живописные работы. Пейзажи такого масштаба сейчас мало кто делает, – поясняет председатель свердловского отделения Союза художников России Сергей Айнутдинов. – Три полотна серии сейчас представлены на выставке, посвященной 90-летию Союза, в Главном проспекте. Через месяц он привезет их к нам, в Дом художника, как раз на выставку номинантов на премию губернатора.

Еще один художник, чьи работы в скором времени тоже можно будет увидеть на экспозиции в Доме художника – Алексей Лопато. Он представил цикл под названием «Очарованный странник». Это 50 произведений в жанрах пейзажа, портрета, автопортрета и анималистики. Все они созданы во время или после путешествий художника по Индии, Италии и России.

Иллюстрация: Алексей Лопато

И третий соискатель – Андрей Прохоров с серией «Время героев». Автор в своих работах обратился не к конкретному периоду нашей истории, а создал собирательный образ героев.

– Андрей Прохоров тяготеет к батальному жанру, продолжительный период он работал с известной московской Студией военных художников имени М.Б. Грекова – расписывал диорамы, панорамы, и очень вырос в мастерстве, – считает Сергей Айнутдинов. – На нашей выставке будет лишь несколько его работ, но очень советую побывать на его персональной экспозиции в Полевском, в музейном комплексе «Северская домна». Эту выставку должны подготовить, как только произведения Андрея вернутся из Перми.

Список номинантов ТЕАТР Документальный спектакль «Свердловск: культурная эвакуация», Управление культуры Администрации Екатеринбурга (Ирина Нечаева, Елена Азанова, Жаудет Исхаков). Кинетический театр «Время чудес», Екатеринбургский театр кукол (Пётр Стражников, Юлия Селаври, Евгений Сивко, Сергей Титлинов, Александр Медведев). Балет «L.A.D.», «Урал Опера Балет» (Екатерина Кузнецова, Мария Михеева, Анна Домке, Елена Воробьёва, Арсентий Лазарев). Спектакль «Евгений Онегин», «Урал Опера Балет» (Константин Чудовский, Максим Шлыков, Елена Павлова, Вера Позолотина, Сергей Осовин). Моноспектакль «Помнить», Объединенный музей писателей Урала» (Константин Итунин, Владимир Зуев). Спектакль «Евгений Онегин», Нижнетагильский театр кукол (Пётр Васильев, Алевтина Торик, Николай Морозов, Татьяна Ткачёва). Спектакль «Игрок», Уральская государственная консерватория имени М.П. Мусоргского (Гарри Агаджанян, Мария Анчугова, Александр Аранбицкий, Павел Коблик, Карлен Манукян). Спектакль «Озорник», Нижнетагильский драматический театр им. Д.Н. Мамина-Сибиряка (Игорь Булыгин, Юрий Сысоев). Благотворительный инклюзивный спектакль «Услышать невидимое», Институт творческих инициатив (Евгений Кармазин, Юлия Родионова, Артём Ледовский, Василиса Карпенко). Спектакль «Маленькая серенада», Свердловский театр музыкальной комедии (Борис Нодельман, Игорь Нежный, Татьяна Тулубьева, Сергей Смирнов, Татьяна Мокроусова). Спектакль «Гроза», Серовский театр драмы им. А.П. Чехова (Александр Сысоев, Алексей Унесихин, Александра Незлученко, Евгений Вяткин). Интернет-мюзикл «300-ый сон», Союз композиторов Свердловской области (Сергей Пантыкин, Дмитрий Сурин). Спектакль «Дуэль», Екатеринбургский театр юного зрителя (Анатолий Кац (Праудин), Анатолий Шубин, Олег Гетце, Владимир Нестеров). Спектакль «Чучело», Екатеринбургский театр юного зрителя (Григорий Лифанов, Наталья Лось, Александр Жемчужников, Алеся Маас, Любовь Ворожцова). Литературно-музыкальная композиция «Рождество в Центре «Царский», или Колыбельная для младенца Христа», Театр слова (Тамара Воронина, Александр Викулин, Елена Амелькина, Александр Кичигин, Владислав Чепинога). За исполнение роли Анны Карениной в спектакле «Анна Каренина» – Татьяна Малинникова, Свердловский театр драмы. ЛИТЕРАТУРА Книга «Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР». Автор: Дмитрий Карасюк. Книга «Степан Эрьзя. Автограф в камне». Автор: Владимир Блинов. Книга «Утраченные храмы Свердловской области». Авторы: Александр Долгов, Михаил Голобородский, Надежда Елизарова-Бурлакова. Четырехтомник прозы «Проза 10-х годов». Автор: Анатолий (Арсен) Титов. «Вечная Мировая: книга стихотворений». Автор: Сергей Ивкин. Книга «Скорый поезд Свердловск-Екатеринбург». Автор: Евгений Касимов. Книга «Пламень жизни». Автор: Любовь Ладейщикова. Книга «Память о бессмертии». Автор: Александр Соловьёв. КИНО Документальный фильм «Поэзия рождения валенок» (Вадим Шолохов, Виталий Владимиров). Документальный фильм «Миры Майи» (Марина Чувайлова). Документальный фильм «Обретение родины» (Павел Фаттахутдинов, Светлана Боброва, Марианна Сомова). Анимационный короткометражный фильм «Мамина пуговка» (Анна Крицкая). МУЗЫКА Танцевальное путешествие «Легенды земли уральской», Свердловская детская филармония (Оксана Бакеркина, Ольга Журавлёва, Олег Ракович). Концерт-посвящение «Звезда, подарившая мир», Администрация Ленинского района Екатеринбурга (Сергей Душин, Александр Копылов, Дмитрий Соломенников). Фестиваль домрового искусства «Лик Домер», «Свердловское музыкальное училище им. П.И. Чайковского» (Светлана Мусафина). Концертная программа «Русский вечер на святках», Музыкальное общество Свердловской области (Ирина Наумова, Людмила Банцевич). Мультимедийный проект «Ожившие картины», Уральский центр народного искусства имени Е.П. Родыгина (Лариса Ромодина, Павел Васильев, Лева Маргарян, Виктория Костяновская). ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Цикл живописных полотен «Время героев». Автор: Андрей Прохоров. Серия живописных произведений «Урал Приполярный». Автор: Иван Бурлаков. Серия живописных произведений «Очарованный странник». Автор: Алексей Лопато. За значительный вклад в развитие культуры и искусства Евгений Гаглоев, Наталья Кириллова, Владимир Попов, Александр Осеев.