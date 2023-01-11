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Культура
11 января 2023, 17:51

Свыше 700 культурных событий доступны свердловчанам по "Пушкинской карте"

Пушкинская карта

1 января баланс карт вновь пополнился на 5 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области к программе "Пушкинская карта" уже присоединились 390 учреждений культуры из 51 муниципалитета. На начало года в афише проекта значится свыше 700 культурных событий, не считая кинопоказов.

Обладатели карт могут посетить концерт "Органная дискотека" в зале Свердловской филармонии в Заречном и открытие Бах-феста в Екатеринбурге. Театр музкомедии включил в афишу спектакль-номинант на премию губернатора Свердловской области "Маленькая серенада". А Свердловский театр драмы — премьеру комедии "Все невпопад".

На музейных площадках можно посетить выставки и мастер-классы. Афиша мероприятий, доступных по "Пушкинской карте" на Среднем Урале, опубликована здесь.

Напомним, проект был запущен в 2021 году по распоряжению Президента России Владимира Путина. Участниками акции могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На карту зачисляют по 5 тысяч рублей, деньги можно использовать для оплаты билетов в театры, музеи, концертные организации и кинотеатры.

Добавим, за 2022 год свердловчане посетили более 4 тысяч мероприятий с "Пушкинской картой".

Областная газета Свердловской области

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