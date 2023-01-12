Рисунок Максима СМАГИНА

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Юрий КРЮЧЕНКОВ, яхтсмен, ученый, директор яхт-клуба «Коматек», председатель Свердловской федерации парусного спорта и вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта.

С 12 января. Премьера «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

– Давно не был в кинотеатре и буквально на днях сходил на «Чебурашку». И вот поймал себя на мысли, что давно я не смотрел боевиков. «Чебурашка» веселый, легкий, но почему-то вспомнились мне другие фильмы, где добро побеждает зло. Поэтому, наверное бы, сходил на эту картину Гая Ричи. (4)

Элитный разведчик получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит убедительное прикрытие. В этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

13 января, 19.00. Матч «Синара» – «Тюмень»

– Хотим мы этого или нет, но футбол в стране по популярности номер один. И мини, в том числе. Я представитель другого вида спорта, на мой взгляд, не менее красивого, хотя сам долгое время играл в футбол. Мне очень приятно, что «Синара» на плаву. Более того, я был свидетелем того, как в свое время Григорий Викторович Иванов начал работу по организации этого клуба. Поэтому с удовольствием бы сходил. А еще мы соседи: ребята из «Синары» тренируются недалеко от меня на ВИЗе, у меня из окна офиса видно их поле. (5)

Матч 10-го тура мини-футбольной Суперлиги, где «Синара» принимает гостей из Тюмени. Адрес: ДИВС (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3).

14 января, 14.00 и 18.00. Спектакль «Макбет»

– В театре тоже недавно был, перед Новым годом. Ходил в нашу Драму. И почему-то стало грустно. Думаю, что теперь нужно сделать перерыв, чтобы пойти снова. Мне показалось, что все немного наигранное, искренности мало. Когда родители были живы, мы посещали и Музкомедию, и Драму. Вспоминаю спектакль «Варшавская мелодия» – это просто была фантастика. То искусство мне нравилось больше. Поэтому сейчас нет, не пошел бы (2).

Гастроли в Екатеринбурге пермского театра «У Моста». Адрес: Екатеринбургский театр кукол (Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 143).

14 января, 22.00. Посвящение The Beatles

– Мы выросли на песнях The Beatles. Мы подражали им во всем. На моих старых фотографиях у меня длинные волосы и в руках гитара (смеется). У меня даже был свой ансамбль – «Хрустальные мальчики». Долгое время катались по деревням с агитбригадами и выступали. И, конечно, у нас в репертуаре были песни Beatles. Старались их петь на английском, еще и без акцента! Всё это было… Я сходил бы на такой концерт. Это праздник музыки. Стиль, рок-н-ролл! (5)

Квартет Данияра Баяманова исполнит культовые песни The Beatles в авторских джазовых аранжировках. Адрес: Джаз-клуб EverJazz (Екатеринбург, ул. Тургенева, 22).

15 января, 19.00. Концерт Ярослава Евдокимова

– Прекрасно знаю этого артиста. Помню его на эстраде, слышал песни. Но с его творчеством у меня как-то не сложилось… На концерт не пошел бы. А так песни 80-х, 90-х с удовольствием слушаю. Когда идут юбилеи известных советских композиторов, то делаю звук на телевизоре на полную громкость и наслаждаюсь (2).

Заслуженный артист России Ярослав Евдокимов исполнит лучшие хиты – «Колодец», «Фантазер», «За Дунаем», «Здравствуй лучше, чем прощай» и другие песни. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1).

СВОЙ ВЫБОР – Конечно, я бы всем предложил дождаться лета и пойти на яхте (смеется). Солнце, вода – настоящий кайф. Не обязательно идти вокруг света, достаточно провести на воде несколько дней. Так что всех приглашаю. А зимой мы, яхтсмены, пока занимаемся ОФП, изучаем теорию и ремонтируем наши парусные суда. Ну и, конечно, рыбалка. Занимаюсь всеми видами, в том числе и зимней. Зимой даже лучше – не надо беспокоиться, что рыба испортится. Она замерзает, поэтому домой ее привозишь всегда свежей. Любимое место для рыбалки – поселок Междуреченский в ХМАО. Оттуда родом лыжник Сергей Устюгов. Вот там много рядом озер. Там и ловим окуней, щук.

Опубликовано в №5 от 12.01.2023