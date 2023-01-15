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Культура
15 января 2023, 16:23

Скончался советский и грузинский артист Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе

Также на счету артиста 15 музыкальных альбомов и сборников песен. Фото: скриншот видеозаписи с выступления Вахтанга Кикабидзе

В возрасте 84 лет умер советский и грузинский актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе. Он известен по таким фильмам, как "Встреча в горах", "Мимино" и "Не горюй!".

О смерти артиста сообщил в воскресенье, 15 января, грузинский телеканал "Мтавари Архи". Причины смерти не называются.

Вахтанг Кикабидзе родился в 1938 году. В 1959 году он начал свой творческий путь в Тбилисской филармонии. Спустя 7 лет артист пришел в вокально-инструментальный ансамбль "Орэра" и уже в 1967 году стал его солистом.

Дебют Вахтанга Кикабидзе в кино состоялся в 1966 году в картине "Встреча в горах". За свою жизнь актер снялся в 32 фильмах, среди которых "Мимино", "Дюма на Кавказе", "ТАСС уполномочен заявить...", "Фортуна", "Любовь с акцентом". Также на счету артиста более 20 музыкальных альбомов и сборников песен.

В 1978 году Вахтанг Кикабидзе стал лауреатом Государственной премии СССР. Спустя два года ему было присвоено звание народного артиста Грузии. С 2020 года Вахтанг Кикабидзе был депутатом парламента Грузии.

Областная газета Свердловской области

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