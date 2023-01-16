Она играла жизнь. Памяти Инны Чуриковой

Сентябрь 2016 года. Инна Чурикова в Екатеринбурге представляет картину «Мать» вместе с Глебом Панфиловым. Фото: Александр Исаков

В минувшие выходные на 80-м году жизни скончалась народная артистка СССР Инна ЧУРИКОВА. Их дуэт с Глебом ПАНФИЛОВЫМ подарил зрителям великие фильмы. А когда-то режиссер увидел ее по телевизору в Свердловске…

Есть мнение, что Глеб Панфилов в фильме «Начало» почти детально описал творческую историю Инны Чуриковой. Если кто забыл или не видел, то по сюжету ткачиха Паша Строганова играет в любительском драмкружке, носится на метле по сцене в образе Бабы-Яги, смешно коверкая слова, пока однажды ее не замечает столичный режиссер и не предлагает ей сыграть роль Жанны д’Арк.

Инна Чурикова когда-то тоже играла Бабу-Ягу. Совершенно по-настоящему, в московском ТЮЗе после окончания училища имени Щепкина. В начале 60-х она начала сниматься в кино. В череде эпизодов. Марфушка из «Морозко» Александра Роу – роль не главная, но вполне запоминающаяся. Капризная сводная сестра Настеньки, с нарисованным румянцем, с легкостью щелкающая фундук и в итоге получившая по заслугам за коварные проделки.

Глеб Панфилов потом признавался, что видел ее в «Морозко», и в «Тридцать три» у Георгия Данелии, и в «Старшей сестре» Георгия Натансона, но, казалось, не предал значения одной из самых важных черт актрисы – умению перевоплощаться. Точнее, он попался на крючок этого умения – одна и та же актриса до неузнаваемости менялась от роли к роли.

Режиссер Глеб Панфилов жил тогда в Свердловске и еще не снимал полнометражных фильмов, но работал над сценарием своей первой серьезной картины – «В огне брода нет» (1968 год). Режиссер искал актрису на главную роль Тани Тёткиной – санитарки поезда, у которой в мутные времена Гражданской войны вдруг проклюнулся талант к изобразительному искусству. Искал, пока в Свердловске, по телевидению, не увидел кусок какой-то передачи, а там – девушка.

– Я увидел ее лицо и сразу понял: вот – Таня Теткина. Ждал титров, но их не было. Позвонил на студию – никто ничего не знает. Три месяца заняли поиски, но результатов не дали, – рассказывал в интервью «Российской газете» Глеб Панфилов.

Но режиссер не бросил поиски, а отправил помощника в Москву искать девушку, не зная даже фамилии. Ее подсказал Ролан Быков, прочитавший сценарий про Таню Тёткину. Правда, почему-то назвал Чурикову Лидией, но по воле судьбы режиссер и актриса все-таки встретились. И Панфилов понял, что она – идеальный кандидат на роль Тёткиной.

И, наверное, понял что-то еще. Как правильно описать тандем Панфилов – Чурикова? Художник и муза? Безусловно. Но еще это редкий пример уникального, продуктивного, тонкого и талантливого творческого сотрудничества, которое так много подарило отечественному кинематографу. Глеб Панфилов буквально открыл великую актрису. Для профессии, для культуры, для зрителей. Их союз явил «Начало», «Прошу слова», «Тему», позднее – «Вассу», «Мать». В каждой из этих картин поразительным образом раскрывался и развивался талант Инны Чуриковой. Талант к преображению, к глубокому понимаю роли. То, что не сразу заметил Глеб Панфилов в ранних эпизодах, но что позднее рассмотрели с его помощью все. Так проживала она чужую жизнь на экране, что казалось – это же именно она Ниловна. Это именно она Васса Железнова, Паша Строганова, Елизавета Уварова и еще множество других героинь.

В 2016 году Инна Чурикова и Глеб Панфилов приезжали на Уральский кинофестиваль в Екатеринбург. Их тепло встречали. На показе фильма «Мать» Инна Чурикова поговорила с «ОГ». Вначале она постоянно отвлекалась и искала глазами Глеба Панфилова. «Где же… А, вижу… Так о чем мы говорили?». «Вы волнуетесь за него?», – спросили ее. Ответ был такой: «Я просто не могу без него».

Инна Чурикова существовала на экране вне актерских систем, вне координат, правил и канонов. Она равно влюбляла в себя в образе Вассы Железновой или в эпизоде в «Курьере» Карена Шахназарова, где неловко подпевала под гитару «А снится нам трава, трава у дома», или в роли Прасковьи Кроликовой из абсурдистской комедии Владимира Меньшова «Ширли-мырли».

Вообще, эта способность заставляла зрителей запоминать любой эпизод с ее участием. Цитата из фильма свердловского режиссера Василия Сигарева «Страна Оз», где Инна Чурикова согласилась сниматься (многие популярные артисты отказали тогда Сигареву), хоть и имеет нецензурную вставку, но мгновенно ушла в народ. «Я помню те счастливые три дня в Екатеринбурге», – сказала позднее Чурикова, получая «Нику» как «Лучшая актриса второго плана».

Кажется, в эти выходные наше кино осиротело. Уходит тихо то поколение. Не тронув дверей и не скрипнув половицей. И как написал Роберт Рождественский – оставляя огромную землю, которой очень нужны.

Инна Чурикова Родилась 5 октября 1943 года в эвакуации, в городе Белебей Башкирской АССР.

В 1965 году окончила Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина.

В 1965–1968 годах работала в Московском театре юного зрителя. С 1973 года стала актрисой Театра имени Ленинского комсомола.

Дебютировала в кино в 1960 году в фильме «Тучи над Борском».

На ее счету более 60 ролей в фильмах и сериалах. Среди них – «Я шагаю по Москве», «Неуловимые мстители», «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Шырли-мырли», «Курьер», «Курочка Ряба».

Работала с Глебом Панфиловым, который до 29 лет прожил в Свердловске. Снималась почти во всех его картинах – «В огне брода нет», «Начало», «Прошу слова», «Тема», «Валентина», «Васса», «Мать», «В круге первом», «Без вины виноватые».

Последней их совместной работой стал фильм «Иван Денисович» (2021 год).

Обладательница множества премий и наград. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. братьев Васильевых, Госпремии Российской Федерации. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Инна Михайловна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.