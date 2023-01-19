Станислав Белоглазов: «Новый год встретил на вуду-церемонии в столице Гаити»

Рисунок Максима Смагина

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Станислав БЕЛОГЛАЗОВ, фотограф, путешественник, руководитель фотошколы и фотоагентства «Magnet», лауреат международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха».

20 января. Джазмен Олег Аккуратов

– К джазу отношусь спокойно. Это не та сфера, куда бы я не пошел вообще, но и не то, чтобы я все время посещал концерты всех джазменов. А поскольку в моей жизни музыка неизбежно стыкуется с визуалом, то и с джазом то же самое. Одно время я плотно работал с джаз-клубом и очень любил эти съемки – концерты проходили в ретро-интерьерах, музыканты в соответствующих костюмах… Картинка получалась живой и стильной. Сейчас не факт, что соберусь на джаз-вечер. Но рад, что он есть, и знаю много людей, которые действительно не могут без джаза жить. Поэтому поставлю три звездочки – оценивая вероятность моего появления там, а не как оценку концерту.

Виртуозный пианист, джазовый импровизатор, певец и аранжировщик Олег Аккуратов. Адрес: Свердловская филармония (Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 38).

22 января. 11:00. Песочное шоу «Удивительное путешествие кролика Эдварда»

– С такими шоу хорошо знаком – и видел, и фотографировал. У меня была возможность оценить не только песочный мультфильм, который создается в режиме реального времени на экране, но и подойти к мастеру – посмотреть на его руки, лицо, эмоции. То есть увидеть весь процесс целиком. Это очень любопытное искусство. Более того, я смотрел, как такие спектакли воспринимают в зале и взрослые, и дети – так вот? нравится всем. Так что для семейного просмотра это практически идеальное мероприятие. И совсем здорово, если у желающих еще будет возможность самим попробовать порисовать песком.

Шоу от мастера песочной анимации, художника Елены Кадыровой, совместно с актерами Алексеем Рычковым и АлександромРассказовым. Адрес: Театра балета «Щелкунчик» (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 104).

23–27 января. Ретроспектива фильмов Григория Александрова

– Фильмы у Григория Александрова замечательные. В самом хорошем смысле это очень позитивное кино. Люблю и рекомендую! Сейчас часто стоит вопрос – что показать детям. Так вот хочется, чтобы как раз все картины Александрова наши ребята посмотрели, хотя бы по разу. Поэтому для себя мероприятие точно возьму на заметку. Тем более что когда есть возможность, мы дома стараемся усадить детей и показывать им лучшие примеры советского кинематографа.

23 января исполняется 120 лет со дня рождения кинорежиссера Григория Александрова, создателя жанра советской музыкальной кинокомедии, автора таких фильмов как «Волга-Волга», «Цирк», «Веселые ребята» и «Весна». Адрес: Дом кино (Екатеринбург, ул. Луначарского, д.137).

24 января. 19:00. Спектакль «Ищу мужа»

– К сожалению, нечасто в последнее время я оказываюсь на спектаклях, но всегда – «за» это искусство. Причем и как зритель, и как человек с фотоаппаратом. Игра актеров, эмоции, свет – все это мне интересно с профессиональной точки зрения. Раньше много спектаклей я смотрел как раз в режиме прогонов для прессы, поэтому удавалось и со сцены поснимать, и за кулисами. Спасибо, что подсказали, что привозят такую постановку. Посмотрю, что там у меня со временем и постараюсь сходить.

Гастроли. В ролях: Михаил Полицеймако, Мария Порошина, Ольга Тумайкина и др. Адрес: ДК им. Окунева (Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, 1).

25 января. 18:30. «Уралмаш» – «Зенит» (Санкт-Петербург)

– Выбирая, на что потратить время, я всегда за то, чтобы играть, а не смотреть. Когда нахожусь в Екатеринбурге, стараюсь пару раз в неделю обязательно поиграть в волейбол. Но не слежу за матчами, не знаю великих спортсменов-волейболистов. По шкале моих приоритетов поставлю баскетбольному матчу единичку. Но как фотограф я много работал с баскетболом, в том числе штатно снимал клуб «Евраз». И за то время было разное – и мячи, прилетевшие в объективы, и другие разные закулисные истории (улыбается). Поэтому съемке спорта – безоговорочная пятерка, особенно такого красивого, динамичного, скоростного, как баскетбол. Хотя во всех видах есть своя красота – от портретов и психологии в шахматах до эмоций в армрестлинге.

1/4 финала Кубка России по баскетболу. Чемпион Суперлиги против чемпиона Единой лиги «ВТБ». Адрес: ДИВС (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 3).

«Свой выбор» – Мне даже немного сложно оценивать местные культурные события, потому что основная часть моей жизни проходит в путешествиях. Одна из последних поездок была в Мозамбик. Там нас познакомили с местным танцевальным коллективом, который постоянно выступает на всех национальных праздниках – вроде как и театр, и этническая тема. Танцевали для нас прямо на берегу океана. Но самое сильные впечатления – это, пожалуй, религиозные ритуалы. К примеру, вуду-ритуалы на Гаити – они до сих пор искренне верят в языческих богов, хотя параллельно еще и являются католическими христианами. Такой вот парадокс, с нашей точки зрения. Кстати, Новый год я встретил как раз на вуду-церемонии где-то в пригородах Порт-о-Пренса… Или ритуалы народа йоруба на Кубе. Это такой вот реал-тайм театр Жизни. Но и театр как искусство я тоже ценю!

Опубликовано в № от 19.01.2023