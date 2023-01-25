Традиционный фестиваль "Ночь музыки" состоится в Екатеринбурге 23 июня

В этом году "Уральская ночь музыки" пройдет уже в девятый раз. Фото: Полина Зиновьева

Информация о дате проведения фестиваля Ural Music Night появилась на сайте, специально созданном к юбилею уральской столицы.

В этом году "Уральская ночь музыки" пройдет уже в девятый раз. В 2022 году мероприятие посетили больше 300 тысяч гостей со всей России, что стало рекордом фестиваля. Однако в год 300-летия Екатеринбурга организаторы ожидают, что зрителей будет больше.

В этом году организаторы Ural Music Night выиграли почти 2,3 млн рублей на первом конкурсе Фонда президентских грантов.

Ранее сообщалось о том, что "Уральская ночь музыки" стала победителем премии "Культура онлайн".