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Культура
25 января 2023, 18:49

Традиционный фестиваль "Ночь музыки" состоится в Екатеринбурге 23 июня

  Марина Сапожникова
Ночь музыки

В этом году "Уральская ночь музыки" пройдет уже в девятый раз. Фото: Полина Зиновьева

Информация о дате проведения фестиваля Ural Music Night появилась на сайте, специально созданном к юбилею уральской столицы.

В этом году "Уральская ночь музыки" пройдет уже в девятый раз. В 2022 году мероприятие посетили больше 300 тысяч гостей со всей России, что стало рекордом фестиваля. Однако в год 300-летия Екатеринбурга организаторы ожидают, что зрителей будет больше. 

В этом году организаторы Ural Music Night выиграли почти 2,3 млн рублей на первом конкурсе Фонда президентских грантов. 

Ранее сообщалось о том, что "Уральская ночь музыки" стала победителем премии "Культура онлайн".

Областная газета Свердловской области

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