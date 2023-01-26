Александр Пиратинский: «Тренер по боксу сказал: «Твой нос свернет первый же соперник»

Рисунок Максима СМАГИНА.

Представляем очередной выпуск еженедельной рубрики «ОГид», в которой наши гости – известные уральцы – делятся своим мнением о мероприятиях в Екатеринбурге и области.

Сегодня в выпуске – Александр ПИРАТИНСКИЙ, альпинист, скалолаз, заслуженный тренер России, почетный президент Федерации скалолазания России, экс-главный тренер сборной СССР и России.

С 26.01. Кинопремьера «Крушение»

– Боевики – не мое. Пробовал, но не пошло. Мне нужно что-нибудь спокойнее. Недавно сериал «Склифосовский» посмотрел. Потому что у меня до сих пор в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского несколько друзей работает. Показалось, что в сериале много надуманного.

Пилоту удается посадить поврежденный штормом самолет на враждебной территории. Но уцелевшим угрожают воинствующие пираты. Пилот должен защитить своих пассажиров. В главной роли – Джерард Батлер. Адрес: кинотеатры Екатеринбурга и Свердловской области.

27 января, 19.00. Концерт Карлоса Д’Онофрио

– С оперой у меня сложные отношения. Думаю, что я не до конца понимаю это искусство. У меня мама работала во Всероссийском театральном обществе. Она 1903 года рождения, а ее ровесница - Белла Дижур, талантливая поэтесса, мама Эрнста Неизвестного. Так вот, мы с Беллой Дижур дружили и ходили во все театры – двери для нас были открыты. И вот только в оперу не ходил! Не понимал сразу… А так, и в Драму, и в Музкомедию – с большим удовольствием. И до сих пор хожу.

Аргентинский певец Карлос Д’Онофрио, постоянный приглашенный артист Мариинского театра, исполнит арии из известных оперных произведений. Адрес: Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 27).

28 января, 17.00. «Неизвестный Высоцкий»

– Мне такое интересно. По жизни шли вместе с его песнями. Были записи на пластинках, бобинах, пленках. У меня и книги его стихов есть. Конечно, Владимир Высоцкий – это фигура. К сожалению, прожил мало и злоупотреблял известно чем. Но я никого не осуждаю, выбор всегда за каждым человеком. Я вот сам, например, перестал курить в 1972-м, когда стал тренером. Всем сказал: больше меня с сигаретой никто не увидит. А так, стихи Высоцкого нравятся: «Отставить разговоры! Вперед и вверх, а там…Ведь это наши горы – они помогут нам!». Раньше в нашей компании Сережа Ефимов (взошел на Эверест в 1982 году в составе первой советской гималайской экспедиции. – Прим. «ОГ») всегда играл и пел на гитаре. Я говорил: «Сейчас перескажу вам песню Высоцкого, а потом Сережа приедет и споет ее» (смеется).

В январе 2023-го – 85 лет со дня рождения Владимира Высоцкого. Будут представлены уникальные фото- и видеоматериалы, собранные по крупицам за много лет работы музея, а также лекция о творчестве и, конечно, песни. Адрес: Музей советского быта «Сделано в СССР» (Екатеринбург, ул. Чебышева, 4).

28 января, 17.00. Турнир по профессиональному боксу

– Пошел бы! Я же сначала занимался боксом! Играл в школе в баскетбол, а когда поступил в УПИ, пошел к легендарному тренеру по боксу Александру Волкову (фронтовик, заслуженный тренер РСФСР, воспитавший больше 15 мастеров спорта. – Прим. «ОГ»). И он мне никак не давал спарринг. То мешок, то грушу, то штангу. Я не выдержал и спросил: «Александр Митрофанович, а когда спарринг?». Он сказал: «Ты посмотри на свой нос – он слабый. Его свернет первый же соперник». И я из-за этого перешел в тяжелую атлетику. А потом Саша Михайлов из моей группы вовлек меня в альпинизм и скалолазание и, как оказалось, навсегда. Но бокс до сих пор по телевидению смотрю.

Первый в 2023 году турнир по профессиональному боксу серии RCC. Поединки с участием сильнейших боксеров России и стран СНГ. Адрес: Академия единоборств РМК (Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 121 а)

30 января, 19:00. Мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари»

– Не могу сказать, что я в этом разбираюсь. Вряд ли бы пошел. Хотя был в самом соборе Нотр-Дам де Пари прямо на стыке XX и XXI веков, в Новый год. Был в Париже, и вот рядом со мной останавливается экскурсионный автобус, оттуда выходит муж с женой и говорят: «Никто не хочет в Нотр-Дам де Пари?». Я согласился. Тогда много ездил. Как-то помню собрался в Тугулым, а мне кто-то сказал: «Что ты там не видел?» Я говорю: «В Париже был 15 раз, а в Тугулыме – ни разу».

В ролях Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Пётр Маркин, Вячеслав Гнедак. Адрес: Дворец молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1)

СВОЙ ВЫБОР – Мое хобби – это работа. Сейчас идет ремонт манежа нашего УрФУ, и скалодром пока не работает. Но у меня много «долгов» – пять книг в разработке. Какие-то нужно закончить, а какие-то – начать (улыбается). Нужно садиться и писать, писать, писать. Но каждый день какие-то дополнительные задачи. Только сядешь за компьютер – и начинается… То одно, другое, третье. Поэтому свободное время трачу на это. Процесс, увы, не быстрый.

Опубликовано в №17 от 26.01.2023