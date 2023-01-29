"Парк Сказов" в Арамиле посетил 500-тысячный гость

"Парк Сказов" в Арамиле стал одной из главных точек притяжения туристов. Фото: Александр Исаков

Деревня семейного отдыха "Парк Сказов" в Арамиле приняла 500 тысяч посетителей. Юбилейным гостем стала екатеринбурженка Анна Седорина, которая приехала в парк со своей семьей — мужем Владимиром и дочерями Ксенией и Изабеллой.

Почетным гостям вручили сертификат на бесплатное годовое посещение "Парка Сказов", включая все праздничные мероприятия и развлекательные программы. Семью поздравил и принял в своей новогодней резиденции Урал Мороз.

"За последние несколько лет произошло существенное развитие туристической инфраструктуры за счет перераспределения туристического потока с выездного туризма на внутренний. При этом все больше развивается семейный тип туризма, где одновременно предоставляются виды активностей как для взрослых, так и для детей. Данный подход применяется при проектировании туристических кластеров "Гора Белая", "Река Чусовая", "Большая Сысерть", — рассказал замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Глава Арамильского ГО Марина Мишарина подчеркнула, что город начал активно развивать туристические направления несколько лет назад. За эти годы "Парк Сказов" стал одной из главных точек притяжения Арамиле, отметили в департаменте информполитики Свердловской области.

"Парк Сказов" — сказочная деревня семейного отдыха, посвященная народным сказкам и сказам Павла Бажова, существует уже 7 лет. Все чаще посетителями становятся гости не только из Свердловской области, но и из других регионов России.